تقرير: الولايات المتحدة تدرس تسوية لإعادة الهدوء على الحدود اللبنانية

خلال اجتماعه مع رؤساء السلطات المحلية الواقعة على الحدود الشمالية مساء اليوم تعهد غالانت بطرد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، إما بالوسائل السياسية أو العسكرية

تدرس الولايات المتحدة إمكانية التوصل إلى عملية تسوية واتفاق بين إسرائيل ولبنان على الحدود البرية بينهما، تشمل مزارع شبعا، في محاولة لإعادة الهدوء على الحدود الشمالية لإسرائيل بما يسمح بعودة السكان الذين غادروا منازلهم مع اشتداد التصعيد من جانب حزب الله الذي قاد عملية متواصلة منذ 8 أكتوبر ارتكزت على مبدأ الضرب المتبادل والمحدود على الحدود، وفق تقرير نشره موقع واينت الأربعاء.

وجاء في التقرير نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن المسؤول الكبير في البيت الأبيض، عاموس هوكشتين، الذي نجح في تخليص اتفاقية تاريخية أنهت نزاعا طويلا بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية سينتدب هذه المرة أيضا لمهمة التوصل إلى اتفاق بشأن الخلافات الحدودية بين البلدين الحدوديين. ولم يعلق مجلس الأمن القومي والسفارة الأمريكية في تل أبيب على الأمر.

والغرض من الاتفاق هو تسوية قضايا الحدود، وهو المطلب الرسمي الذي يرفعه حزب الله ضد إسرائيل. لكن مسؤولين إسرائيليين كبار قالوا إن الهدف في الواقع هو إبعاد حزب الله بشكل دائم عن الحدود بوسائل دبلوماسية "قوية"، حتى لا تضطر إسرائيل إلى الانجرار إلى حملة عسكرية على الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن إدارة بايدن أوضحت لإسرائيل في ذلك الوقت أنها لن تدعم توجيه ضربة إسرائيلية استباقية ضد حزب الله، وعمل الرئيس بايدن في الوقت نفسه على تبليغ رسالة واضحة لحزب الله لردعه عن أي محاولة لتوسيع الحرب ضد إسرائيل المنشغلة في حربها الرئيسية ضد حماس في قطاع غزة.

خلال اجتماعه مع رؤساء السلطات على الحدود الشمالية مساء اليوم قال وزير الأمن يوآف غالانت إنه سيتم طرد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، إما بالوسائل السياسية أو العسكرية. ووعد بألا تتم إعادة السكان إلى منازلهم إلا بعد دحر عناصر حزب الله على الوراء.