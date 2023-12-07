الأردن يلقي من الجو بإمدادات طبية للمستشفى الميداني في غزة

أسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني مساعدات طبية عاجلة بالمظلات لصالح المستشفى العسكري الأردني الميداني/2 في خانيونس جنوب قطاع غزة في خطوة تأتي ضمن توجيهات ملكية وجهود مستمرة تبذلها المملكة

أسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني مساعدات طبية عاجلة بالمظلات لصالح المستشفى العسكري الأردني الميداني/2 في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات ملكية وجهود مستمرة تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني أثناء الحرب في غزة، على ما أفاد موقع رؤية الأردني.

بدأ المستشفى الميداني الأردني الثاني في غزة عملياته باستقبال المرضى في 27 تشرين الثاني/نوفمبر؛ وتم إرسالها للتعامل مع الاحتياجات الطبية لقطاع غزة خلال الحرب. ويضم المستشفى، وهو الأول الذي يدخل غزة منذ 7 أكتوبر، أقسام الطوارئ، والطب الباطني العام، والعناية المركزة، وصحة الرجال والنساء، والخداج (مع 41 حاضنة)، وأمراض النساء والولادة، إلى جانب مختبر وصيدلية وأشعة وغرفة تعقيم وغرفتي عمليات للعمليات الجراحية العاجلة.

ويضيف التقرير أن طاقم العمل يتألف من 145 عضوًا من فرق طبية وتمريضية من الخدمات الطبية الملكية، متخصصة في مختلف المجالات الجراحية والإدارية.