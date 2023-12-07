تقرير: رئيس جهاز المخابرات الفرنسية يجتمع مع حزب الله سرا

وتقرير آخر يتحدث عن مطالبة لبنان بأن الوضع قبل 7 أكتوبر لم يعد كافيا وانه يجب تغييره

بعد التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان، أفادت صحيفة "العربي الجديد" أن رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسية اجتمع سرا مع مسؤولين في حزب الله خلال زيارته الى لبنان، ناقش معهم خلالها تطبيق القرار 1701، مقابل انسحاب إسرائيلي من المناطق الحدودية.

ووفقا للتقرير، من المتوقع أن تزور بعثة سياسية وأمنية فرنسية إسرائيل خلال الأيام القادم "لاستكمال الجهود الفرنسية لفرض الاستقرار في الجبهة اللبنانية". وافيد أن هذه البعثة ستزور لبنان أيضا بهدف دفع هذا الهدف.

وعلى صعيد متصل، أفادت صحيفة "الأخبار "اللبنانية الاربعاء أنه خلال مؤتمر المناخ في دبي نقلت رسائل الى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، من مسؤولين عرب وأجانب، مفادها بأن الوضع على الحدود مع لبنان قبل 7 أكتوبر لم يعد صالحا أكثر- ويجب وضع اتفاق جديد يستند على القرار 1701 أو إجراء إصلاحات فيه.

ووفقا للتقرير، هذه الرسائل نقلت الى لبنان عن طريق مبعوثين اوروبيين عرضوا اقتراحات لإنشاء منطقة عازله لإبعاء وحدة النخبة في حزب الله (قوة الرضوان)- من الحدود مع إسرائيل الى ما بعد نهر الليطاني، وافيد أنه في لبنان يرفضون بشدة هذا الاقتراح.

وقالت مصادر ديبلوماسية للصحيفة اللبنانية إن "كل تغيير بالقرار 1701 يتطلب سياقا للتوصل اليه، إما من خلال تصعيد يفرض تغييرا من هذا القبيل أو عن طريق مقترحات ديبلوماسية يمكنها الاكتفاء بانسحاب من أراض لبنانية والتوصل حل لقضية الخلاف على الحدود مع لبنان".