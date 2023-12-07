الشعب اليهودي في العالم وإسرائيل يحتفل بعيد الأنوار "الحانوكا" ويضيء الشمعة الأولى لأجل المفقودين والرهائن

عيد الأنوار وعيد التدشين كذلك، هو عيد يهودي يحتفل به اليهود لمدة 8 أيام ابتداء من اليوم الخميس

يحتفل الشعب اليهودي في العالم عامة وفي اسرائيل بشكل خاص بعيد الحانوكا أو عيد ٱلأنوار ويعرف بعيد الأنوار وهو عيد يهودي يحتفل به اليهود لمدة 8 أيام، ويتراوح موعده حسب التقويم الميلادي بين الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر والأسبوع الأخير من شهر ديسمبر.

وقال نتنياهو اليوم في جولة تفقدية في منطقة القيادة الشمالية : "الليلة تشعل شمعة الحانوكا الأولى. وفي أيام المعارك، تضيء هذه الشمعة، أيضًا حدادًا على أبنائنا وبناتنا الأبطال الذين سقطوا في المعارك، وعلى المختطفين الذين لم نعدهم بعد وسنعيدهم، على الجرحى الذين يعانون وعلى المواطنين الذين أيضًا سقط في معارك بطولية. لكنني معجب بالروح العظيمة التي هنا. لقد عبرت عن ذلك، وأريدكم أن تعرفوا أن الشعب فخور بكم".

وحانوكا هو من الأعياد اليهودية الفرعية والشعبية فهو ليس عيدا توراتيا ولا هو عطلة كأيام السبت، بل فترة سعيدة، تتميز بالامتناع عن الحداد والتعبير عن الحزن، والقيام ببعض الطقوس الدينية الخاصة وبالتالي المحلات التجارية وأماكن العمل والمواصلات تحافظ على سيرورتها العادية في أيام العيد ماعدا المدارس، بحيث يستطيع الأطفال الاستمتاع في المهرجانات والأفراح المتعلقة بالعيد والمعلقة حاليًا بسبب الحرب.