بعد دوي صفارات الإنذار في الجولان، تقارير سورية تعلن عن هجوم نسب إلى إسرائيل شمال القنيطرة

إسرائيل تستهدف مواقع في محافظتي ريف دمشق والقنيطرة

قصفت إسرائيل بثمانية صواريخ مواقع في محافظة ريف دمشق الجنوبي الغربي، وموقع عسكري للجيش السوري شرق بلدة حضر بالقنيطرة، رداً على قصف الجولان.

AP / Hassan Ammar 2018 © قصف ليلي لمواقع سورية

جاء ذلك بعدما دوت انفجارات في الجولان ناجمة عن 3 صواريخ أطلق واحد منها على الأقل من قبل الفصائل العاملة مع حزب الله اللبناني، من الأراضي السورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد السوري في 5 كانون الأول، إلى أن انفجارات دوت في الجولان السوري، ناجمة عن صواريخ أطلقت من الأراضي السورية، جاءت بعد ساعات من ضربات إسرائيلية استهدفت موقع تابع لحزب الله اللبناني قرب قرية الجراجير بريف القلمون الغربي بريف دمشق، قرب الحدود السورية – اللبنانية، تزامناً مع تحليق للطيران المسيّر في أجواء المنطقة، ولم يعلم ما إذا كانت الضربات صاروخية أرضية أم جوية.

واستهدفت إسرائيل منذ الحرب على غزة 27 مرة الأراضي السوري، منها 9 استهدافات برية بقذائف صاروخية، و17 جوية، وضربة واحدة لا يعلم إذا كانت جوية أم برية.أسفرت عن مقتل 28 عنصرا عسكريا، و2 مدنيين، نتيجة الضربات الإسرائيلية.