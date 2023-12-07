كيبوتس بئيري يعلن عن مقتل أحد الرهائن درور كابلان، 68 عاما في 7 أكتوبر

عثر علماء الآثار في سلطة الآثار، الذين يعملون في البلدات الإسرائيلية القريبة من غزة منذ الهجوم، على عظامه بالقرب من سياج الكيبوتس وتم أخذها للتعرف عليها.

أعلن كيبوتس بئيري، مساء اليوم الخميس، أن درور كابلان، 68 عاما، المفقود منذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم والذي يشتبه بأنه رهينة، قُتل خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس.

واشار الكيبوتس في بيان إلى "مقتل زوجته، طبيبة الكيمياء في معهد وايزمان، مارسيل فريليتش كابلان. وقد عثر علماء الآثار في سلطة الآثار، الذين يعملون في البلدات الإسرائيلية القريبة من غزة منذ الهجوم، على عظامه بالقرب من سياج الكيبوتس وتم أخذها للتعرف عليها. ترك السيد كابلان وراءه ثلاثة أطفال وهو ابن لأبوين نجوا من المحرقة. وقبل أيام أبلغت عائلته باحتمالية تعرضه للاختطاف، بعد العثور على هاتفه الخلوي في غزة"