هجوم بصواريخ يستهدف السّفارة الأمريكيّة في المنطقة الخضراء في بغداد

السفارة الأميركية ببغداد تؤكد تعرضها لهجوم صاروخي

استهدفت ثلاثة صواريخ على الأقلّ فجر الجمعة السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء في بغداد قبل أن تسقط في محيط هذا الحيّ المحصّن الذي يضمّ سفارات أجنبية ومؤسسات حكومية عراقية.

وأكّد مسؤول عسكري أميركي بدوره، انطلاق صفارات الإنذار وسماع ما يعتقد أنها أصوات "ارتطام" في محيط مجمّع السفارة الأميركية وقاعدة "يونيون 3" المجاورة التي تضمّ قوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته "ننتظر معلومات رسمية حول طبيعة الهجوم". وأضاف "نحن بانتظار التقارير الرسمية بخصوص الإصابات أو الأضرار في البنى التحتية، إن وجدت".

ويعدّ أوّل هجوم على السفارة الأميركية في بغداد منذ أن بدأت فصائل متحالفة مع إيران منتصف تشرين الأول/أكتوبر شنّ هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا.

وفيما بعد أكدت السفارة الأميركية في بغداد أنه تم استهدافها بالصواريخ فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد سماع دوي انفجارات قرب السفارة. وحثت السفارة الأميركية الحكومة العراقية على حماية الدبلوماسيين بعد هجوم بصاروخين على المنطقة الخضراء، مضيفة أن الاستهداف لم يسفر عن وقوع إصابات، وأن التقييمات ما تزال جارية.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن الهجوم الصاروخي، لكن السفارة قالت إن المؤشرات تدل على أن مليشيات موالية لإيران نفذته، بحسب تعبيرها. وشددت السفارة على احتفاظها بحق الدفاع على النفس، وحماية موظفيها بأي مكان في العالم.