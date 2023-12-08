رئيس الوزراء الفلسطيني: النتيجة المفضلة من وجهة نظر السلطة الفلسطينية أن تصبح حماس شريكًا صغيرًا

اشتية: "السلطة الفلسطينية تعمل مع مسؤولين أميركيين على خطة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب".

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مقابلة مع شبكة بلومبرج إن "النتيجة المفضلة" للسلطة الفلسطينية، في نهاية الحرب في غزة، هي وضع تصبح فيه حماس "شريكا صغيرا لمنظمة التحرير الفلسطينية وتساعد إقامة دولة مستقلة جديدة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية". وبحسب اشتية، فإن "السلطة الفلسطينية تعمل مع مسؤولين أميركيين على خطة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب".

وقال اشتية إنه سيكون هناك مجال للمحادثات إذا كانت حماس مستعدة للتوصل لاتفاق وقبول المنهج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يجب ألا يكونوا منقسمين، وأن هدف إسرائيل المتمثل في القضاء الكامل على حماس غير واقعي.

وكان البيت الأبيض قال الأربعاء الماضي إن فيل جوردون مستشار نائبة الرئيس للأمن القومي الأميركي بحث مع مسؤولين فلسطينيين برام الله "تنشيط" السلطة الفلسطينية. وأكد أن السلطة الفلسطينية التي يتم تنشيطها، يجب أن تكون قادرة على حكم قطاع غزة والضفة الغربية.

ويجب التأكيد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح عدة مرات أنه لن يوافق على وضع تسيطر فيه السلطة الفلسطينية على قطاع غزة في نهاية الحرب، بسبب "تحريضها على الإرهاب والأموال التي تدفعها لعائلات الإرهابيين"، لكنه لم يستبعد تماما إمكانية توليها مقاليد الأمور في غزة بعد أن تخضع للإصلاح. وتؤكد الولايات المتحدة أيضاً أن السلطة "المتجددة" والمعززة هي وحدها القادرة على السيطرة على غزة.