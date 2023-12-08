الاتحاد الأوروبي يدرج اثنين من قادة حماس على "قائمة الإرهاب" وتجميد أصولهما المالية الأخرى

قال الاتحاد الأوروبي إن "الشخصين هما محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ونائبه مروان عيسى"

أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان، مساء اليوم الجمعة، ادراج اثنين من قادة حماس على "قائمة الإرهاب"، مشيرا إلى أن القياديين هما "محمد ضيف ومروان عيسى"، يأتي ذلك في أعقاب الهجوم الذي نفذته الحركة في أكتوبر/ تشرين الأول على البلدات الإسرائيلية الجنوبية.

وقال الاتحاد الأوروبي إن "الشخصين هما محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ونائبه مروان عيسى"وبموجب القرار، ستجمد أموال القائدين وأصولهما المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اعتبارا من اليوم الجمعة، مشيرة إلىأنه مشيرة الى أنه "يحظر أيضا على مشغلي الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية لهما".