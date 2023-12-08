مصر تحذر إسرائيل من "قطع" العلاقات بينهما إذا نزح سكان غزة إلى سيناء

حذرت مصر إسرائيل والولايات المتحدة من نزوح الفلسطينين من قطاع غزة بحثا عن ملجأ في شبه جزيرة سيناء، مشيرة إلى أن "مثل هذا النزوح قد يتسبب في تمزق في العلاقات بين مصر وإسرائيل"

وفقا لمسؤولين إسرائيليين وأمريكيين نقلا عن موقع "أكسيوس" الإخباري، حذرت مصر إسرائيل والولايات المتحدة من نزوح الفلسطينين من قطاع غزة بحثا عن ملجأ في شبه جزيرة سيناء، مشيرة إلى أن "مثل هذا النزوح قد يتسبب في تمزق في العلاقات بين مصر وإسرائيل"

ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين (الأونروا)، فقد "تم نزوح 85 في المئة من سكان غزة، أو ما يقرب من مليوني شخص، منذ اندلاع الحرب بعد الهجوم 7 أكنتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل،

وبحسب موقع "أكسيوس"، تخشى مصر من أن توسيع العملية البرية للجيش الإسرائيلي إلى جنوب قطاع غزة، فإن إسرائيل "ستدفع الفلسطينيين من غزة نحو مصر - ولن تسمح لهم بالعودة بعد الحرب".

في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت القناة الإسرائيلية(12) وهيئة البث الرسمية الإسرائيلية"كان" أن "حماس تسعى إلى تأجيج التوترات بين إسرائيل ومصر من خلال إجبار النازحين من غزة جنوبا على معبر رفح الحدودي من أجل الضغط على القاهرة للدعوة إلى وقف إطلاق النار"