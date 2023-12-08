تقرير: جو بايدن حدد لإسرائيل نهاية عام 2023 سقفا زمنيا لإنهاء الحرب في غزة

سؤول إسرائيلي لموقع"بوليتيكو": “لقد دخلنا غزة لأنها كانت الطريقة الوحيدة لتدمير حماس وتحرير الرهائن، لقد قيل لنا ألا ندخل إلى الأنفاق الإرهابية، ولكن إذا لم نذهب إلى هناك، فلن نتمكن من تدمير حماس"

أفاد موقع "بوليتيكو"الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حدد موعدا نهائيا لإسرائيل لإنهاء الحرب في غزة – بحلول نهاية عام 2023، أي بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري، وقالت ثلاثة مصادر إسرائيلية إن "الرئيس حدد موعدًا نهائيًا – على الرغم من نفي كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الذين أكدوا أنه لا يوجد موعد نهائي لإسرائيل"

ومن جهته قال نائب مستشار الأمن القومي جون فينر، أمس الخميس، إنه لا يوجد "موعد نهائي صارم". ورغم كل شيء، تعتزم إسرائيل تمديد العملية العسكرية إلى ما هو أبعد مما هو مُنح لها وعدم الانصياع الكامل للطلبات الأمريكية، كما حدث بالفعل عدة مرات في الآونة الأخيرة، وذكر موقع "بوليتيكو" أن "مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً قال إن قرار دخول غزة يتعارض مع نصيحة الولايات المتحدة"

وقال مسؤول إسرائيلي لموقع"بوليتيكو": “لقد دخلنا غزة لأنها كانت الطريقة الوحيدة لتدمير حماس وتحرير الرهائن، لقد قيل لنا ألا ندخل إلى الأنفاق الإرهابية، ولكن إذا لم نذهب إلى هناك، فلن نتمكن من تدمير حماس" وتابع"كما قيل لنا ألا ندخل المستشفيات، على الرغم من أنها تعمل كمراكز قيادة وسيطرة لحماس". وأضاف: "سنواصل القيام بما يتعين علينا القيام به لتحقيق نصر حاسم".