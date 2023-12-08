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وزراء خارجية عرب يطالبون بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة

i24NEWS - AFP
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حضور اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية العرب قبل القمة غير العادية لجامعة الدول العربية] إنستي
Yazid al-Duwihi / AFPحضور اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية العرب قبل القمة غير العادية لجامعة الدول العربية] إنستي

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان باسم المجموعة العربية "نعتقد بأنه من الضروري وضع حد للمعارك بشكل فوري"،

دعا وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، إلى "اتخاذ قرار ينهي بشكل فوري الحرب بين إسرائيل وحماس"

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان باسم المجموعة العربية "نعتقد بأنه من الضروري وضع حد للمعارك بشكل فوري"، داعيا مجلس الأمن الى الموافقة على مشروع قرار بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.

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