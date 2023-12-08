إصابة إسرائيلي بإطلاق نار في الضفة الغربية

أطلق مسلحون فلسطينيون النار على موقع للجيش بالقرب من بلدة ميفو دوتان، اسفرعن إضابة رجل برصاصة في ساقه ويقوم الجيش الإسرائيلي بتمشيط المنطقة، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية،

أصيب إسرائيلي، مساء الجمعة، بإطلاق نار في الضفة الغربيةـ بعد أن أطلق مسلحون فلسطينيون النار على موقع للجيش بالقرب من بلدة ميفو دوتان، اسفرعن إضابة رجل برصاصة في ساقه ويقوم الجيش الإسرائيلي بتمشيط المنطقة، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية،

وبعد فترة وجيزة، أصدر الجيش بيانا أكد فيه إصابة جندي إسرائيلي في هجوم إطلاق النار في وقت سابق بالقرب من بلدة يعبد وبلدة ميفو دوتان بالضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن “الجندي تلقى علاجا طبيا أوليا في الموقع وتم نقله إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج”. وشنت القوات عملية مطاردة للمسلحين الفلسيطينيين وأقامت حواجز على الطرق في المنطقة.