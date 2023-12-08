الولايات المتحدة تبلغ مجلس الأمن معارضتها وقف إطلاق النار في غزة

المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة "في حين تدعم الولايات المتحدة بشدة السلام المستدام الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمن وسلام، لا ندعم الدعوات الى وقف فوري لإطلاق النار"

أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي المنعقد، اليوم الجمعة، معارضتها وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة، وقال نائب المندوبة الأميركية روبرت وود "في حين تدعم الولايات المتحدة بشدة السلام المستدام الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمن وسلام، لا ندعم الدعوات الى وقف فوري لإطلاق النار"، معتبرا أن ذلك "سيؤدي فقط الى زرع بذار الحرب المقبلة، لأن لا رغبة لحماس برؤية سلام مستدام أو حل الدولتين".

ووفي السياق كان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان قد قال في جلسة لمجلس الأمن إن الأمن والاستقرار الإقليمي لا يمكن أن يتحققا قبل القضاء على حركة «حماس»، معتبراً أن «وقف إطلاق النار في الوقت الحالي يعني ترسيخ حكم حماس في غزة واستمرار معاناة الجميع"

وكان وزراء الخارجية العرب، قد دعا، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي، إلى "اتخاذ قرار ينهي بشكل فوري الحرب بين إسرائيل وحماس"، وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان باسم المجموعة العربية "نعتقد بأنه من الضروري وضع حد للمعارك بشكل فوري"، داعيا مجلس الأمن الى الموافقة على مشروع قرار بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.