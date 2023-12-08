وزير الأمن الإسرائيلي: "مؤشرات أكيدة تشير إلى أن حماس بدأت في الانهيار في غزة"

غالانت"مؤشرات أكيدة تشير إلى أن نظام حماس الإرهابي بدأ في الانهيار تحت ضغط الهجوم العسكري الإسرائيلي".وأضاف: "النتائج مثيرة للإعجاب للغاية"وتابع "إنكم جميعًا تلعبون دورًا رئيسيًا في هذا".

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم الجمعة، إنه يرى "مؤشرات أكيدة تشير إلى أن نظام حماس الإرهابي بدأ في الانهيار تحت ضغط الهجوم العسكري الإسرائيلي".وأضاف: "النتائج مثيرة للإعجاب للغاية"وتابع "إنكم جميعًا تلعبون دورًا رئيسيًا في هذا".

جاءت تصريحات غالانت خلال إضاءة شمعة عيد الحانوكا مع قوات من كتيبة كراكال التابعة لفيلق الدفاع عن الحدود وسلاح المدرعات على حدود غزة.

واندلعت الحرب بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما اجتاح المسلحون إسرائيل بالآلاف وارتكبوا أعنف عملية عدائية معادية للسامية منذ المحرقة.