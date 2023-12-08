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الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين إسرائيليين خلال محاولة إنقاذ رهائن في غزة

i24NEWS
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حندي من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
Israeli Armyحندي من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

استهدفت العملية وقتلت العديد من المسلحين المتورطين في عملية الاختطاف، لكنها لم تسفر عن إنقاذ أي رهينة، وتم إخطار عائلات الجنود الجرحى على الفور بالوضع.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، عن إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة خلال مهمة ليلية لتحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، واستهدفت العملية وقتلت العديد من المسلحين المتورطين في عملية الاختطاف، لكنها لم تسفر عن إنقاذ أي رهينة، وتم إخطار عائلات الجنود الجرحى على الفور بالوضع.

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وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يزال حازمًا، ويستخدم مجموعة من التكتيكات الإستراتيجية والمبنية على الاستخبارات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بهدف أساسي هو تأمين إطلاق سراح الرهائن والحصول على معلومات استخباراتية مهمة.

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وفي السياق أكد مسؤولون في الجيش الإسرائيلي، في بيان على الاستخدام المؤلم للتكتيكات النفسية من قبل حماس، وحثوا الجمهور على عدم نشر معلومات غير مؤكدة يمكن أن تغذي مثل هذه الاستراتيجيات.

وتهدف التحديثات المنتظمة التي يرسلها الجيش الإسرائيلي إلى عائلات الرهائن إلى توفير معلومات دقيقة وموثقة حول وضع أحبائهم.

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