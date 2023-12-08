تقرير: إسرائيل تقدر أن الجيش الإسرائيلي يحتاج من 3 إلى 4 أسابيع لاستكمال عملياته في خان يونس

"رسالة الأمريكيين هي أنهم يرغبون في رؤيتنا ننهي القتال عاجلاً، مع تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين الفلسطينيين والمزيد من المساعدات الإنسانية لغزة"

يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى ثلاثة إلى أربعة أسابيع إضافية لاستكمال العملية البرية في مدينة خان يونس في قطاع غزة وإطار زمني مماثل لاستكمال المرحلة الأولى من حرب غزة ضد حماس، حسبما أفاد موقع “والا” الإخباري الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة.

وأشار الموقع نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير إلى أن "الولايات المتحدة لم تمنح إسرائيل مهلة محددة، لكن واشنطن أبلغت القدس أن الوقت ينفد" وأضاف المسؤول أن "الجانبين على خلاف لمدة شهر حول مدة الحرب" دون الخوض في تفاصيل.

وبحسب المسؤول، "ستكون إدارة بايدن سعيدة بأن يكمل الجيش الإسرائيلي عملياته المكثفة بحلول نهاية الشهر الجاري، لكن إسرائيل تقدر أنها تحتاج إلى ذلك حتى نهاية يناير/كانون الثاني الوشيك" وتابع إن"رسالة الأمريكيين هي أنهم يرغبون في رؤيتنا ننهي القتال عاجلاً، مع تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين الفلسطينيين والمزيد من المساعدات الإنسانية لغزة. ونود أيضًا أن نرى ذلك يحدث، لكن العدو لا يوافق دائمًا". وختم قائلا: "لقد فهم الأميركيون ذلك ونحن نعمل معا. نحن بحاجة إليهم وهم بحاجة إلينا".

وكان موقع "بوليتيكو"الأمريكي، قد أفاد، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حدد موعدا نهائيا لإسرائيل لإنهاء الحرب في غزة – بحلول نهاية عام 2023، أي بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري، وقالت ثلاثة مصادر إسرائيلية إن "الرئيس حدد موعدًا نهائيًا – على الرغم من نفي كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الذين أكدوا أنه لا يوجد موعد نهائي لإسرائيل"