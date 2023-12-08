فيتو أميركي يفشل قرار مجلس الأمن لوقف النار في غزة

قال نائب مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة روبرت وود، إن "مشروع القرار منفصل عن الواقع ولن يكون له أي تأثير على الأرض"

بعد فيتو أميركي في زقت متأخر من ليلة الجمعة، فشل مجلس الأمن في التصويت على قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع القرار، فيما امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

وقال نائب مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة روبرت وود، إن "مشروع القرار منفصل عن الواقع ولن يكون له أي تأثير على الأرض"، وكان وفد يضم وزراء خارجية دول عربية وتركيا يزور الولايات المتحدة الجمعة قد دعا أمس الجمعة إلى وقف فوري للأعمال القتالية في قطاع غزة.

ومن جهته شكر مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة الرئيس الأمريكي جو بايدن على "دعمه القوي" لإسرائيل، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال السفير جلعاد إردان في بيان، “القليل من الضوء رفض الكثير من الظلام”، في إشارة إلى الحانوكا.

وقال جلعاد إردان "من المثير للصدمة أنه في الوقت الذي تطلق فيه حماس الصواريخ على وسط إسرائيل وسط سكان جنوب غزة، تكون الأمم المتحدة مشغولة بالتداول بطريقة منفصلة حول قرار متحيز يستهدف الجانب السيئ ولا يدين حتى حماس"وخلص إلى أن “وقف إطلاق النار لن يكون ممكنا إلا بعودة جميع الرهائن وتدمير حماس”.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان باسم هؤلاء "نعتقد بأنه من الضروري وضع حد للمعارك بشكل فوري".

وكان غوتيريش وجّه، الأربعاء المنصرم، رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل لها منذ عقود.لكن الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل والتي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، أكدت معارضتها وقف النار.