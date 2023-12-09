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سوريا: مقتل سبعة عناصر من القوات الموالية للنظام في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"

i24NEWS
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عنصر من داعش
AFP PHOTO / HANDOUT / FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATIONعنصر من داعش

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن المهاجمين "كانوا يركبون دراجات نارية عندما فتحوا النار على مركز عسكري، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة مقاتلين

قُتل سبعة عناصر من القوات الموالية للنظام السوري الجمعة في هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية في البادية السورية حيث يحتفظ عناصر التنظيم بملاذات لهم، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. 

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وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن المهاجمين "كانوا يركبون دراجات نارية عندما فتحوا النار على مركز عسكري، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة مقاتلين موالين للنظام، بينهم سوريون وأجانب". 

وفي اليوم السابق قُتل خمسة مقاتلين موالين لإيران في هجوم مماثل شنه التنظيم في المنطقة نفسها وفق المرصد.

كثف تنظيم الدولة الإسلامية بالآونة الأخيرة هجماته في سوريا، وعلى وجه الخصوص انطلاقا من البادية إلى حيث انكفأ مقاتلوه بعد أن فقدوا عام 2019 أراضي شاسعة كانوا يسيطرون عليها في هذا البلد.

وأعلن التنظيم تأسيس "خلافة إسلامية" في حزيران/يونيو عام 2014 بعد سيطرته على مساحة تفوق 240 ألف كيلومتر مربع تمتد بين سوريا والعراق.

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