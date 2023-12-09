هل ستهاجم اليمن؟ واشنطن تناقش خطوات لمواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

عدد من المسؤولين الأمريكيين ناقشوا خيارات وخطوات يمكن اتباعها لضمان أمن الملاحة بالبحر الأحمر ومواجهة ضربات الحوثيين

ناقشت الولايات المتحدة مع حلفائها في الخليج العربي سبل مواجهة هجمات الحوثيين في المنطقة والتي تهدد تشويش طرق التجارة البحرية في الشرق الأوسط.ووفقا لجو فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي إن "إدارة بايدن لم تستبعد خيار الهجوم العسكري بحق الحوثيين من على الطاولة".

واضاف المسؤول الأمريكي خلال حديثه مع "وكالة بلومبرغ" الى تورط ايران بنشاطات الحوثيين، وقال إن "بدون دعم عسكري واستخباراتي كبير من ايران، ، لم يكن من الممكن تنفيذ هجمات الحوثيين".

كما تطرق وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن الى الموضوع وقال إنه تحدث عن التهديد الاستراتيجي مع نظيره السعودي. مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أضاف أن الولايات المتحدة تحاول تشكيل تحالف يضم العديد من الدول تساعد على تأمين السفن في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هدد محمد البخيتي،القيادي في جماعة الحوثيين في اليمن، السعودية ودولة الامارات "إن انضموا الى تحالف ضد اليمن، سنوجه ضرباتنا إلى حقولكم من النفط والغاز".واضاف "الشتاء بدأ في اوروبا والولايات المتحدة" في رسالة ثقيلة يشير بها الى حاجة الدول المختلفة الى النفط استعدادا للفترة الباردة، والتي بها استخدام مضاعف للتدفئة.