الخارجية الأمريكية: بلينكن شدد على ضرورة منع التهجير دون اتساع رقعة الصراع

بلينكن ونظيره التركي يبحثان عدم انتشار الصراع في غزة إلى أماكن أخرى

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أكد خلال لقاء وفد جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على حماية المدنيين في قطاع غزة. وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية، خلال بيان لها اليوم السبت، أن بلينكن شدد على ضرورة منع التهجير والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أنّ بلينكن بحث التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك حل الدولتين. وأوضحت الخارجية الأمريكية:، أن بلينكن بحث مع نظيره التركي الجهود المبذولة لضمان عدم اتساع رقعة الصراع.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن استهداف المدنيين الفلسطينيين كشف عدم إنصاف الغرب في التعاطي مع ما يجري في غزة، مشيرًا إلى أن جزاري غزة سيحاكمون أمام محكمة الجنايات الدولية عاجلا أم آجلا.

وتابع الرئيس التركي خلال الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن "إسرائيل تحرم أهلنا في غزة من جميع حقوقهم منذ 7 أكتوبر".