جماعة أنصار الله الحوثيين يعلنون منع مرور السفن إلى إسرائيل

الحوثيون: قواتنا تمنع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت

أعلنت جماعة الحوثي عن "منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء وستصبح هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة بحسب بيان للمتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيي سريع.

وقال سريع في البيان إن "القوات التابعة لجماعته منعت مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء وستصبح هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة ".

وأضاف:" حرصا منا على سلامة الملاحة البحرية نحذر جميع السفن والشركات من التعامل مع المواني الإسرائيلية. تؤكد القوات المسلحة اليمنية حرصها الكامل على استمرار حركة التجارة العالمية عبر البحرين الأحمر والعربي لكافة السفن ولكافة الدول عدا السفن المرتبطة بالإسرائيلي أو التي سوف تقوم بنقل بضائع إلى المواني الإسرائيلية. سوف تقوم القوات المسلحة اليمنية بتطبيق هذا القرار من لحظة إعلان هذا البيان ".