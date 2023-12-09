هنغفي: إسرائيل مستعدة للتحرك عسكريا ضد الحوثيين إن لم تتحرك واشنطن ضدهم

وشدد رئيس مجلس الأمن القومي على أن اسرائيل لن تقبل ان تتواجد قوة الرضوان على الحدود الاسرائيلية اللبنانية

قال رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغفي خلال مقابلة تلفزيونية إنه "متفائل حيال نتائج المعارك في غزة، وبعد ذلك في الجبهة الشمالية". وأعرب في اللقاء مع N12 عن استعداد إسرائيل التحرك عسكريا ضد الحوثيين إن لم تقم الولايات المتحدة ودول العالم بأي تحرك ضدهم.

وخلال حديث رئيس مجلس الأمن القومي عن هجمات الحوثيين، الذين هددوا اليوم بأنهم يستهدفون كل سفينه تبحر في البحر الأحمر تجاه إسرائيل وأوضح :"نتنياهو أبلغ بايدن وشولتس- إن لم تقوموا بأي أمر ضد الحوثيين نحن سنتحرك عسك

وبخصوص الحرب في غزة قال هنغبي إن الأمريكيين لم يضعوا تاريخا محدد لإنهاء الحرب :"هم يفهمون أنهم بوضع لا يسمح لهم بإخبار الجيش الإسرائيلي عن الوقت المطلوب للتوصل الى الأهداف" وتابع "الوصول الى الأهداف لا يمكن حسابه بالأسابيع والأشهر. الجيش الإسرائيلي سيصل الى كل نقطة يريدها في غزة".

وأضاف هنغفي :"إن قتلنا السنوار يمكن أن القيادة التي ستستبدله تفهم أنها بحاجة للخروج من غزة وهم يشعرون بالعار وإنقاذ نفسها". وبرأيه قتل السنوار هو مفتاح تحقيق أهداف الحرب: القضاء على حماس والإفراج عن المختطفين.

وسئل هنغفي أنه في حال امكانية التوصل الى معلومات استخباراتية مفادها أن السنوار يتواجد بين مختطفين، وسيضطرون لاتخاذ قرار لمهاجمة المكان :"إنه وضع يمكننا الوصول اليه وهي معضلة مفجعة- لكن هذا يقول إننا وصلنا اليه وهذا يقول إننا أنجزنا أمرا كبيرا- في نهاية الأمر ستكون هناك حاجة لاتخاذ قرار".

وسئل هنغفي عن الوضع في الشمال وقال :"لم يعد بإمكاننا أن نقبل أكثر وجود قوة الرضوان على الحدود، أعتقد أن الجمهور الإسرائيلي مختلف، فهم يفهمون أن الوضع في الشمال يحتاج إلى التغيير وسيتغير، إذا وافق حزب الله على تغييره دبلوماسيا، فهذا أمر جيد، وإذا لم يكن كذلك - فسيتعين علينا أن نتحرك. سيتعين علينا أن نضمن أن الوضع في الشمال مختلف".