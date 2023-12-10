الجالية اليهودية في مصر تلغي الاحتفال بالحانوكا بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة

تلقي الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس بظلالها على الأجواء العامة في مصر ما أدى إلى قرار الجالية اليهودية الصغيرة في القاهرة إلغاء الاحتفال بالحانوكا هذا العام: "لا أحد يمنعنا من الاحتفال"

تلقي الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 65 يوما بين إسرائيل وحماس بظلالها على الأجواء العامة في مصر ما دفع أعضاء الجالية اليهودية الصغيرة في القاهرة إلى إلغاء الاحتفال بالحانوكا/عيد الأنوار هذا العام في الكنيس الذي تم تجديده والاحتفال به العام السابق، على ما جاء في إذاعة ريشت بيت صباح اليوم الأحد.

وقال أحد أفراد الجالية اليهودية "لا أحد يمنعنا من الاحتفال. لكن المزاج العام في القاهرة سيء للغاية بسبب الحرب". وأضاف المتحدث أن معاداة السامية تتصاعد في كل مكان مشيرا في الوقت نفسه إلى تحسن طرأ في الفترة الأخيرة على العلاقات بين الجالية اليهودية والسلطة في مصر.

في العام الماضي احتفلت الجالية اليهودية في أحد المعابد بالقاهرة برأس السنة ولكن اندلاع الحرب في غزة هز وجدان الرأي العام المصري وتزايدت التعبيرات عن الكراهية لإسرائيل، وفق التقرير في كان.

تخوض إسرائيل حربا في قطاع غزة ضد حماس التي نفذت هجوما خطيرا على جنوب إسرائيل خلف نتائج كارثية أدت إلى الإعلان عن حرب لا هوادة فيها حتى إزالة سيطرة حماس السياسية والعسكرية على القطاع، على ما أكد المستوى السياسي في إسرائيل غداة أعنف هجوم عليها أعاد إلى الأذهان الكارثة التي حلت باليهود في أوروبا إبان الحكم النازي.