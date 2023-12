رغم تهديدات الحوثيين: المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني مستعد للتعاون مع إسرائيل

بالوقت الذي تتصاعد فيه تهديدات الحوثيين في اليمن، أظهرت القوات في جنوب اليمن استعداداً مفاجئاً للتعاون مع إسرائيل. ووفقا لهيئة البث الرسمية "كان" فإن القوات الانفصالية المدعومة من الإمارات والتي يقع معقلها في مدينة عدن الساحلية جنوب البلاد، تتصرف بشكل مختلف عن الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وشمال اليمن.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .