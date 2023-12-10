رغم تهديدات الحوثيين: المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني مستعد للتعاون مع إسرائيل

رئيس المجلس الانتقالي اعرب عن استعداد قواته بالتعاون لحماية طريق الشحن في البحر الأحمر مقابل اعتراف إسرائيل بحقهم بتقرير المصير جنوب اليمن

بالوقت الذي تتصاعد فيه تهديدات الحوثيين في اليمن، أظهرت القوات في جنوب اليمن استعداداً مفاجئاً للتعاون مع إسرائيل. ووفقا لهيئة البث الرسمية "كان" فإن القوات الانفصالية المدعومة من الإمارات والتي يقع معقلها في مدينة عدن الساحلية جنوب البلاد، تتصرف بشكل مختلف عن الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وشمال اليمن.

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وذكر التقرير أنه خلال الأيام الأخيرة قام رئيس المجلس الانتقالي في جنوب اليمن عيدروس الزبيدي، بإجراء عدد لا بأس به من المحادثات مع مسؤولين محليين، مسؤولين في الإمارات ومسؤولين أمريكيين لمناقشة التصعيد مع الحوثيين المدعومين ايرانيا، وأوضح مسؤول مقرب من الزبيدي بأن المجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن يريد وقف الهجمات التي يشنها الحوثيون والحصول على دعم دولي يشمل دعما من إسرائيل.

وشدد الزبيدي في نهاية الأسبوع خلال أحد اجتماعاته بأن القوات في جنوب اليمن تتجهز لأداء دور رئيسي لتامين حماية طريق الشحن في البحر الأحمر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وقال مسؤول يمني لـ"كان" إن الزبيدي صرح في الاجتماع :"إن اعترفت إسرائيل بحقنا في تقرير المصير في جنوب اليمن، فستجدون حليفاً في الميدان ضد التهديد الحوثي".

وبعد سيطرة الحوثيين على صنعاء قبل عقد من الزمن، انقسم اليمن إلى عدة مراكز قوى، وهناك تنافس في الجنوب بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية، وتلك القوات الانفصالية المدعومة من الإمارات والتي تسعى إلى نيل الاستقلال والانفصال رسميا عن الجزء الشمالي مثلما كان في الماضي.