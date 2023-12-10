طائرة لشركة "ال عال" الإسرائيلية دخلت الأراضي اللبنانية بعد يوم من الحرب

استغرق دخول الطائرة عدة دقائق وذلك بعد واجهت غيام عاصفة واضطرت لدخول لبنان

دخلت طائرة ركاب لشركة "ال عال" الإسرائيلية الأجواء اللبنانية خلال فترة الحرب، الحديث يدور عن طائرة بوينغ 787 لشركة "ال عال" أقلعت شمالًا باتجاه فورت لودرديل في الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت "يسرائيل هيوم " أنه خلال الرحلة ميز الطيار سحبا عاصفة وأدرك أنه سيتعين عليه الالتفاف حولها وأنه لن يتمكن من الطيران عبرها.

وتلقى الطيار الذي كان على تواصل كل الوقت مع مراقبي سلاح الجو والمراقبين المدنيين، تعليمات بالالتفاف عن غيام العاصفة، وخلال عملية الالتفاف وعلى ما يبدو بدون قصد دخل الى منطاق جنوب لبنان وذلك خلال عملية الالتفاف عن غيوم العاصفة، ومكثت الطائرة في الأراضي اللبنانية عدة دقائق، خلال الفترة التي طالب بها المراقبون للطيار العودة بأسرع وقت من هناك.

وأجرت شركة "ال عال" تحقيقا معمقا عن الحادث الذي وقع 9 أكتوبر، وقاموا بتحديد الإجراءات المتبعة بالشركة ، ووقع الحادث باليوم الثاني من الحرب بالوقت الذي تكون فيه السماء مزدحمة، المسار كان جديدا ولا زال غير معروف تماما لأصخاب الاختصاصات، وانتهى الحدث بدون إصابات وبدون اي محاولة للمساس بطائرة الركاب الإسرائيلية.

وعقبت شركة العال: "خلال الأيام الأولى من القتال، طرأت حاجة عملية لتغيير المسارات الحالية. ولأسباب أمنية، لا يمكننا تحديد مسار. ونؤكد أنه لم يكن هناك أي خطر على سلامة الركاب و الطاقم، وأن شركة العال تعطي الأولوية لسلامة الركاب وأمنهم".