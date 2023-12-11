تقرير: الصين توافق على إرجاء زيارة لوفد حماس بعد ضغوط من محمود عباس

يُبيّن الموقع الدور الذي لعبته روسيا والصين في فرض فيتو على القرارات التي تدين حركة حماس في مجلس الأمن، على خلفية الهجوم المفاجئ الذي نفذته في 7 أكتوبر مطلقة بذلك رصاصة الحرب الأولى على إسرائيل

أفاد تقرير لموقع الرأي اليوم، الإثنين، بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تواصل مع مسؤولين في وزارة الخارجية الصينية سعيا منه لعرقلة زيارة وفد من حماس إلى الصين التي أبدت مؤخرا انفتاحا على لعب دور فعال في الملف الفلسطيني والتوفيق بين الفرقاء.

وبحسب الرأي اليوم فقد أحبط عباس الزيارة من خلال رسائل اعتراض أقنعت الخارجية الصينية بالعدول عن تنفيذ الزيارة أو على الأقل تأجيلها.

ويشير الموقع إلى الدور الذي لعبته روسيا والصين في فرض الفيتو على القرارات التي تدين حركة حماس في مجلس الأمن، على خلفية الهجوم المفاجئ الذي نفذته في 7 أكتوبر مطلقة بذلك رصاصة الحرب الأولى على إسرائيل.

وبحسب التقرير أيضا فإن الصين بطريقها إلى استضافة وفد يمثل فصائل المقاومة الفلسطينية على ضوء تفاهم ما بين الإدارة الأمريكية والصين تهتم الصين بموجبه أكثر بالقضية الفلسطينية وسط تنبؤات بأن يكون لبكين بصمة ملموسة عشية أعياد الميلاد.

Algerian Presidency / AFP لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في حضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

يُذكر أن عباس أجرى بنفسه زيارة للصين في تموز يوليو المنصرم والتقى الرئيس شي جينبينغ وعددا من كبار المسؤولين الصينيين في توقيت يصادف مرور 35 عاما على تأسيس العلاقات الصينية الفلسطينية. وتصدرت تلك الزيارة دعوة الصين إلى لعب دور مركزي على ضوء تضعضع مكانة الولايات المتحدة كوسيط نزيه بنظر الفلسطينيين إضافة إلى طل بالدعم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في حصول السلطة على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى الموقف الإسرائيلي الرافض لتسلم السلطة الفلسطينية أي دور في غزة في اليوم التالي للحرب بالرغم من تصريحات أمريكية بهذا الصدد شرط أن تخضع تلك السلطة لتجديدات هيكلية.