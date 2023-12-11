مصر : السلطات تتخذ إجراءات قانونية ضد الفنانة لبلبة بعدما صوتت مرتين بالانتخابات الرئاسية

وتمكنت لجنة الرصد بالهيئة الوطنية للانتخابات من اكتشاف وضبط واقعة قيام إحدى الناخبات بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية

كشفت السلطات المصرية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مواطنة مصرية أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت، أمس الأحد، حيث كانت الفنانة المصرية لبلبة قد أثارت الجدل عقب ظهورها مرتين خلال أسبوع واحد وهي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية.

وتمكنت لجنة الرصد بالهيئة الوطنية للانتخابات من اكتشاف وضبط واقعة قيام إحدى الناخبات بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت، الأحد، على الرغم من سابقة قيامها بالاقتراع خلال الفترة المخصصة لتصويت المصريين بالخارج أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر/كانون الأوّل.

وتبين لغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات أن الناخبة قامت بالفعل بالإدلاء بصوتها في مقر لجنة الاقتراع الفرعية الكائنة بمقر إحدى السفارات المصرية بدولة عربية، خلال الأيام المحددة لتصويت المصريين في الخارج، مشيرة إلى أنها كررت التصويت مجددا خلال العملية الانتخابية التي جرت، الأحد.

وظهرت الفنانة خلال إدلائها بصوتها فى الانتخابات الرئاسية في سفارة مصر بإحدى الدول العربية، يوم الأحد قبل الماضي فى ثالث أيام تصويت المصريين بالخارج، ثم ظهرت أمس الأحد خلال إدلائها بصوتها بإحدى اللجان الفرعية في محافظة الجيزة.

وأغلقت في التاسعة من مساء الأحد لجان التصويت في أول أيام الاقتراع بالانتخابات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام سير عملية التصويت في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية. وشهدت لجان الاقتراع إقبالا كثيفا من الناخبين في مختلف المحافظات.