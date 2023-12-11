English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • مصر : السلطات تتخذ إجراءات قانونية ضد الفنانة لبلبة بعدما صوتت مرتين بالانتخابات الرئاسية

مصر : السلطات تتخذ إجراءات قانونية ضد الفنانة لبلبة بعدما صوتت مرتين بالانتخابات الرئاسية

i24NEWS
دقيقة 1
الممثلة المصرية لبلبة تصل إلى السجادة الحمراء للدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة في 30 نوفمبر 2023.
PATRICK BAZ / Red Sea Film Festivalالممثلة المصرية لبلبة تصل إلى السجادة الحمراء للدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة في 30 نوفمبر 2023.

وتمكنت لجنة الرصد بالهيئة الوطنية للانتخابات من اكتشاف وضبط واقعة قيام إحدى الناخبات بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية

كشفت السلطات المصرية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مواطنة مصرية أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت، أمس الأحد، حيث كانت الفنانة المصرية لبلبة قد أثارت الجدل عقب ظهورها مرتين خلال أسبوع واحد وهي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية.

Video poster

وتمكنت لجنة الرصد بالهيئة الوطنية للانتخابات من اكتشاف وضبط واقعة قيام إحدى الناخبات بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت، الأحد، على الرغم من سابقة قيامها بالاقتراع خلال الفترة المخصصة لتصويت المصريين بالخارج أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر/كانون الأوّل.

وتبين لغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات أن الناخبة قامت بالفعل بالإدلاء بصوتها في مقر لجنة الاقتراع الفرعية الكائنة بمقر إحدى السفارات المصرية بدولة عربية، خلال الأيام المحددة لتصويت المصريين في الخارج، مشيرة إلى أنها كررت التصويت مجددا خلال العملية الانتخابية التي جرت، الأحد.

وظهرت الفنانة خلال إدلائها بصوتها فى الانتخابات الرئاسية في سفارة مصر بإحدى الدول العربية، يوم الأحد قبل الماضي فى ثالث أيام تصويت المصريين بالخارج، ثم ظهرت أمس الأحد خلال إدلائها بصوتها بإحدى اللجان الفرعية في محافظة الجيزة.

وأغلقت في التاسعة من مساء الأحد لجان التصويت في أول أيام الاقتراع بالانتخابات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام سير عملية التصويت في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية. وشهدت لجان الاقتراع إقبالا كثيفا من الناخبين في مختلف المحافظات.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق