تحليل : حرب غزة .. عندما تأتي السفن بما يشتهى الحوثي

جماعة الحوثيين المدعومة ايرانيا شنت خلال الفترة الأخيرة هجمات ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، مما حث الولايات المتحدة وإسرائيل البحث عن حلول حيال التهديد التي يشكل خطرا على التجارة الدولية

في إطار استثمار حرب غزة جاءت "غزوة" السفن بما تشتهيه جماعة الحوثي ومن خلفها ايران في البحث عن دور البطولة وأخذ "اللقطة"، ولسان حالهم: "عجز قادة العرب "عملاء الغرب" عن وقف الحرب والعدوان، لم تفلح جهودهم الدبلوماسية وتبادلهم الزيارات واستضافتهم القمم واطلاقهم البيانات بالادانة والاستنكار، أما نحن محور المقاومة فقطعنا طريق البحر على اسرائيل وإطلاقنا الصواريخ والمسيّرات وهددنا العدو في عقر داره".

أما السفينة التي تم قرصنتها من الممر المائي الدولي في البحر الأحمر في 19 من نوفمبر/ تشرين الثاني ، وبثت جماعة الحوثي مقاطع فيديو استعراضية لعملية الاستيلاء عليها، وكان على متنها عشرات البحارة من جنسيات مختلفة، ولم يكن بينهم إسرائيلي واحد، اعتبرتهم جماعة الحوثي "جميعا" ضيوفا على اليمن، لأجل لم تسمه، وتحولت السفينة "المختطفة" إلى مزار سياحي، تضم معرضا فنيا لصور قتلى الحوثيين الذين سقطوا، وفقرات فنية فلكورية ورقصات تراثية، يأتي من يرغب إليها بالقوارب الصغيرة، لأخذ الصور التذكارية. وفي الوقت نفسه يعلن المتحدث باسم "الحوثي" متقمصا دور"الملثم" وبصوت جهوري بأن "مصير السفينة المختطفة مرتبط بخيارات المقاومة الفلسطينية وبما يخدم أهدافها في مواجهة العدوان الإسرائيلي".

تدرك جماعة الحوثي ومن خلفها إيران أنه وبهذه الخطوات التصعيدية بحرب السفن واطلاق المسيرات لن يأتي السلام وإنما ستتسع رقعة الحرب في المنطقة جنوبا، إضافة إلى شمالها المشتعلة أصلا، وتدخل إسرائيل على خط التهديدات الحوثية وتعبر عن استعدادها للرد المناسب، فيما تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على انشاء قوة دولية تضم دولا عربية لحماية الممرات البحرية من التهديدات.

تطلع إيران لبسط نفوذها على اليمن مستفيدة من إشتعال النيران في المنطقة، لتستحوذ على هذا الموقع الجغرافي المميز، المطل على أحد أهم المضائق البحرية العالمية "باب المندب" والذي يمر منه مايقارب 6.2 مليون برميل نفط يوميا، فيما تلاصق حدود اليمن البرية أحد أكبر مخازن النفط عالميا، وهي المملكة العربية السعودية، والتي تنتج 12 مليون برميل يوميا، حسب موقع احصاءات الطاقة الدولية الصادر في يناير 2019. وبهذا تعطي جماعة الحوثي إيران ما تتطلع إليه على طبق من ذهب عبر ادخال اليمن على خط الحرب في غزة، كما فعل حزب الله في لبنان.

ووفقا لمصادر إعلامية يمتلك الحوثيون صواريخ باليستية فعالة من طراز "قدس 2″ و”قدس 3" يتراوح مداها بين 1300-2000 كيلومتر، يمكنها إصابة أهداف في إسرائيل. ولديهم ترسانة ضخمة من الطائرات المسيرة التي تستطيع الوصول إلى تل ابيب مثل: طائرات"صماد 3" و"صماد 4" التي يصل مداها بين 1500-2000 كم، وطائرة "وعيد" التي يتراوح مداها بين 2000-2200 كم.

AFP صورة تم التقاطها خلال جولة منظمة للحوثيين في اليمن (على متنها) في 22 نوفمبر 2023 تظهر سفينة الشحن جالاكسي ليدر، التي استولى عليها المقاتلون الحوثيون قبل يومين، راسية في ميناء على البحر الأحمر في محافظة الحديدة اليمنية

بالإضافة إلى ذلك، زودت إيران الحوثيين بطائرات انتحارية "دون طيار" من طراز "شاهد 136"، وهي قادرة على ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 2200 كم ، علما بأن المسافة بين اليمن واسرائيل هي 1800 كم.

علاقة إيران ممتدة بجماعة الحوثي وهو مايبدو من ظروف نشأتها كحركة اختزلت برنامجها في مناهضة أميركا ودعم الفلسطينيين، في الوقت الذي لم تطرح فيه مشروعا أو برنامجا سياسيا واضحا يقدم رؤية وطنية للقضايا التي تهم اليمنيين.

عُرفت جماعة "أنصار الله" الحوثي ، في بدايتها باسم "جماعة الشعار" وذلك لتبنيها شعار "الله أكبر، الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، النصر للإسلام". وهو الذي يردده أنصارها بعد كل صلاة منذ عام 2001 في مساجدهم.

وتشير تقارير حقوقية تناولت الصراع بين الحكومة اليمنية وجماعة "الحوثي" منذ بدء المواجهات العسكرية بينهما من فبراير 2014 إلى ارتكاب الأخيرة انتهاكات جسيمة من جانب الحوثيين شملت الاعتقالات التعسفية للأهالي، وتجنيد الأطفال من أجل الحرب، وفرض الاتاوات والضرائب التعجييزية على المواطنيين والتجار والاستيلاء على رواتب الموظفين الحكوميين بزعم عجز الميزانية.

مما سبق، وبالعودة إلى استراتيجية "غزو السفن، واطلاق المسيرات والصواريخ " نكتشف أن غرض الحوثي واضح لا يحتاج إلى بيان، يتلخص في السعي لجني الارباح المادية والمعنوية وغسل سمعة جماعة متورطة في الفساد موغلة في دماء اليمنيين، تحت شعار جديد قديم "مواجهة العدو "اسرائيل وأمريكا"، ومساندة شعب فلسطين"، هذه الاستراتيجية تعطي الجماعة القدرة على الاستمرار في تجنيد آلاف اليمنين لخدمة مصالحها وتحقيق أهداف وطموحات"كفيلها" الإيراني التوسعية.