قطر توضح أنها لن تتوقف عن دعمها للفلسطينيين

جاء هذا خلال مقابلة لوزير الخارجية القطرية وتأتي على خلفية الغضب من إسرائيل بسبب الحقائب المالية التي قدمتها قطر على مدار سنوات

أوضح وزير الخارجية القطري اليوم الاثنين أن الدوحة ستواصل تحويل الأموال الى قطاع غزة ودعمها، كما تفعل منذ سنوات. وقال وزير الخارجية القطري محمد عبد العزيز الخليفي في المقابلة مع "سي إن إن" "إن مهمتنا هي المساعدة والدعم المستمر لإخواننا وأخواتنا في فلسطين، ولا ننوي تغيير ذلك. سنواصل القيام بذلك بشكل منهجي، كما فعلنا في الماضي".

تصريحات الخليفي تأتي على خلفية الغضب في إسرائيل بعد سنوات من المدفوعات القطرية الى حماس، في إطار اتفاق وفي إطاره يقوم ديبلوماسيون قطريون شهريا بنقل حقائب محمله بـ15 مليون دولار نقدا.

هذه المدفوعات النقدية كان من المفترض أن تخصص لدفع رواتب الموظفين، ومساعدات لعائلات محتاجة حيث أظهرت صور من عام 2018 أشخاصا يصطفون بالدور للحصول على مبلغ مالي بقيمة 100 دولار.

إسرائيل صادقت على الاتفاق خلال جلسة الكابينيت الأمني في آذار/اغسطس 2018، فترة رئاسة بنيامين نتنياهو الذي واجه انتقادات بأنه يتعامل بطريقه ضعيفة أمام حماس. وبعد أن سلم المبعوث القطري محمد العمادي الحقائب المالية دافع نتنياهو عن الاتفاق.