خلال 24 ساعة: الحوثيون يمنعون سفينتين من مواصلة طريقهما لإسرائيل عبر البحر الأحمر

وكشفت مدونة امريكية ان الايراني عبد الرضا شهلائي هو من قاد عملية سيطرة الحوثيين على السفينة اليابانية الشهر الماضي

مع تهديدات، اطلاق قذائف وعمليات داخل البحر الأحمر أطلق الحوثيون المدعومين ايرانيا جبهة حرب حقيقية تتزايد حدتها خلال الأيام الأخيرة، وأفادت قناة الجزيرة القطرية اليوم أن الحوثيين في اليمن أجبروا سفينة إضافية كانت في طريقها الى إسرائيل عدم المرور عن طريق البحر الأحمر.

وهذه هي المرة الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية التي يعترض خلالها الحوثيين سفنا إسرائيلية في البحر الأحمر. وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أمس أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أرسل الحوثيون رسائل تحذيرية للسفينة- التي لم ترضخ في البداية للمطالبات، لكنها في النهاية أجبرت الى العودة الى اعقابها.

بالوقت نفسه، سلطت مدونة الاستخبارات "انتلي تايمز" التي اقتبست جهات استخباراتية، الضوء على حادثة اختطاف السفينة اليابانية في البحر الأحمر الشهر الماضي، والتي سيطر خلالها الحوثيون في اليمن على السفينة التي زعموا بأنها مملوكة لإسرائيلي. حيث كشفت المدونة أن عبد الرضى شهلائي رئيس منطقة اليمن في قوة قدس التابعة للحرس الثوري الايراني وهو المسؤول الذي قاد العملية.

وذكرت المدونة أن برنامج "المكافآت من أجل العدالة" (RFJ) التابع للحكومة الأمريكية عرض مكافأة بقيمة 15 مليون دولار على رأس شهلاوي، المقيم في صنعاء باليمن، ويوجد لشهلائي تاريخ طويل من النشاط ضد الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة في العالم.

وفقًا لمسؤولين أمريكيين نقلاً عن صحيفة واشنطن بوست، في اليوم الذي قُتل فيه القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، حاولت الولايات المتحدة قتل شهلائي في اليمن أيضًا - لكنه نجا من محاولة الاغتيال.