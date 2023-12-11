لمنع الإنزلاق إلى حرب: التحذير الإسرائيلي الى حزب الله

ويمتلك حزب الله ترسانة هائلة من الصواريخ الدقيقة والقادة على الوصول الى أي منطقة في الأراضي الإسرائيلية

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين رسميين حذروا منظمة حزب الله بأن يسحب قواته من الحدود اللبنانية وتوقف الهجمات ضد إسرائيل لمنع الانزلاق الى حرب، وصرح مسؤول عسكري إسرائيلي للصحيفة الأمريكية أنه "لا يعتقد بأن حزب الله يفهم بالفعل الحقيقة بأن الروح الإسرائيلية تغيرت بعد 7 أكتوبر".

ووفقا لمسؤولين أمنيين محليين، التركيز الأساسي للجيش الإسرائيلي هو في غزة، لكن يوجد نحو 100 الف جندي على طول الحدود الشمالية. وفي المقابل، بحسب هؤلاء المسؤولين، قوة الرضوان التابعة للحزب بدأت استخدام أسلحة جديدة بما يشمل قذيفة من طراز "بركان" قادرة على حمل نصف طن من المتفجرات، ووفقا لمحللين تسببت بأضرار كبيرة لموقع عسكري اسرائيلي، ونظرا لقوة القذيفة ، استخدمها حزب الله بعدد قليل من المرات.

ويعتبر صاروخ بركان الذي يملكه حزب الله جزءا من الترسانة الهائلة للمنظمة المسلحة، والتي تضم أكثر من مائة وخمسين ألف صاروخ. وبحسب المحللين، يمتلك حزب الله أيضًا عددًا من الصواريخ الدقيقة الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) القادرة على ضرب أي نقطة في الأراضي الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، قام حزب الله بتوسيع نطاق استخدامه لصواريخ كورنيت المضادة للدبابات بشكل كبير منذ بدء القتال في أكتوبر/تشرين الأول.

ووجهت قوات اليونيفيل رسالة من إسرائيل إلى حزب الله الأسبوع الماضي مفادها أن أي شيء يتحرك على طول الحدود مع لبنان حتى عمق ثلاثة كيلومترات، سواء كان مدنيا أو عسكريا، يعتبر هدفا مشروعا لقواتها. وعقب ذلك، ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أنه إذا نفذت إسرائيل ذلك، فإن المنظمة ستدرج أيضًا أي شيء يتحرك على مسافة ثلاثة كيلومترات من الأراضي الإسرائيلية كهدف مشروع.