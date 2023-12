أعلن الجيش الإسرائيلي في تقرير أولي عن تنفيذه غارة جوية في جنين أسفرت عن استهداف ومقتل 5 فلسطينيين على الأقل ينشطون في العمل المسلح. فيما أفادت تقارير فلسطينية في وقت لاحق بمقتل 4 فلسطينيين في حين أصيب الخامس وحالته حرجة.

