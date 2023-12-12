أعلن الجيش الإسرائيلي في تقرير أولي عن تنفيذه غارة جوية الثلاثاء في جنين أسفرت عن استهداف ومقتل 5 فلسطينيين على الأقل ينشطون في العمل المسلح

أعلن الجيش الإسرائيلي في تقرير أولي عن تنفيذه غارة جوية في جنين أسفرت عن استهداف ومقتل 5 فلسطينيين على الأقل ينشطون في العمل المسلح. فيما أفادت تقارير فلسطينية في وقت لاحق بمقتل 4 فلسطينيين في حين أصيب الخامس وحالته حرجة.

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وأفادت تقارير بدخول القوات الأمنية الإسرائيلية مدينة جنين ومخيم اللاجئين فيها لاعتقال مطلوبين ومحاربة الحركات المسلحة. وجرى تبادل إطلاق النار وتبادل عبوات ناسفة بين القوات والمسلحين. وهاجمت القوات من الجو بطائرة بدون طيار بعض المسلحين الذين أطلقوا النار عليهم وألقوا متفجرات.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، وردت أنباء عن إصابة جندي إسرائيلي في عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. وأسفرت المداهمة عن إلقاء القبض على 16 مطلوباً وتدمير مختبرات متفجرات وفتحات ممرات تحت الأرض.