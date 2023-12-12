الولايات المتحدة تدعو الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض الانضمام للتحالف ضد عمليات الحوثيين

ويشار الى أن رئيس المجلس الانتقالي في اليمن عيدروس الزبيدي اعلن استعداده للتعاون مع إسرائيل ضد اعتداءات الحوثيين

أعلنت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية اليوم الثلاثاء عن تلقيها دعوة أمريكية للمشاركة بالتحالف العسكري الذي يهدف لتأمين الملاحة في البحر الأحمر. وقال مصدر في الحكومة اليمنية لقناة الجزيرة أن حكومته ستشارك بالتحالف العسكرية عن طريق قوة بحرية لمحاربة عمليات قوات الحوثيين المدعومين من ايران.

وفي غضون ذلك، القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني من المرتقب أن تشارك بالتحالف العسكرية الذي يدور الحديث عنه ويعمل الأمريكيون على تشكيله. ويشار الى أن هيئة البث الرسمية "كان" تحدثت عن الاستعداد الذي أعرب عنه رئيس المجلس الانتقالي في اليمن عيدروس الزبيدي للتعاون مع إسرائيل ضد الاعتداءات المتصاعدة للحوثيين.

منذ بداية الحرب في قطاع غزة بدأ الحوثيون في اليمن تهديدات لضرب جنوب إسرائيل بشكل أساسي من خلال استخدام قذائف وطائرات مسيرة، وحتى أنهم سيطروا مؤخرا على عدد من السفن التجارية في البحر الأحمر وهددوا بمهاجمة كل سفينة تجارية تمر من مضيف باب المندب.