انهيار برلماني تركي خلال إلقاءه كلمة عن الحرب في غزة

انهار عضو البرلمان التركي حسن بيتماز اليوم خلال كلمته في الاجتماع بعد انتهاء كلمته التي ألقاها في الجمعية العامة الوطنية التركية وانتقد فيها سلوك تركيا في سياق الحرب في غزة.

