انهيار برلماني تركي خلال إلقاءه كلمة عن الحرب في غزة

البرلماني التركي ينتمي الى حزب السعادة المعارض والذي ينتقد دائما سياسة اردوغان حيال محاولة الانضمام للاتحاد الأوروبي والحفاظ على علاقات دافئة مع إسرائيل

انهار عضو البرلمان التركي حسن بيتماز اليوم خلال كلمته في الاجتماع بعد انتهاء كلمته التي ألقاها في الجمعية العامة الوطنية التركية وانتقد فيها سلوك تركيا في سياق الحرب في غزة.

https://twitter.com/i/web/status/1734566904629428292 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ووفقا لما أفادت به وكالة الأناضول تحدث بيتماز عن إسرائيل في إطار النقاش حول الميزانية، حيث اغمي عليه فجأة, وسارع عدد من أعضاء البرلمان لتقديم المساعدة له، وقام أحد الأطباء المتواجدين في الجلسة بتقديم الإسعافات الأولية له وقام بتدليك قلبه، وبعد ذلك تم إرساله إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج. وبحسب ما ورد توقف قلبه، لكنه استأنف النبض بعد التدخل الطبي. وذكر بيان لاحق أن حالة النائب البالغ من العمر 53 عاماً وصفت بالخطيرة وأن حياته ما زالت في خطر.

وقبل انهياره وتلقيه ضربه في رأسه قال بيتماز "حتى لو صمت التاريخ، لن تصمت الحقيقة. يعتقدون أنهم لو تخلصوا منا فلن تكون هناك مشكلة. مع ذلك، إن تخلصتم منا- لن تتمكنوا من الهروب من عذاب الضمير. أيضا إن هربتم من أوجاع التاريخ، لن تتمكنوا من الخلاص من غضب الله".

وينتمي بيتماز إلى حزب "السعادة" الذي يجلس في المعارضة ويعتبر إسلاميا محافظا. وكثيراً ما يتتقد رغبة أردوغان في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والعلاقات الدافئة التي حاول الحفاظ عليها مع إسرائيل والولايات المتحدة قبل الحرب.

تركيا برئاسة أردوغان إحدى أكثر الدول انتقادا لإسرائيل منذ بداية الحرب. وهدد الرئيس التركي الأسبوع الماضي إسرائيل وقال :"ستدفع إسرائيل ثمنا باهظا إن حاولت القضاء على نشطاء حماس في تركيا" كما وصف اردوغان حماس بأنهم "مجموعة مقاومة تحارب من أجل الدفاع عن أرضها". وقال إن "مستقبل غزة يجب أن يحدده الفلسطينيون".