مصر: طرائف وعجائب الانتخابات | أحد المواطنين يطلق زوجته وسط الشارع وحضور مواطن آخر على حمار

ووفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عامًا التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

في أحد أغرب الطرائف التي شهدتها الإنتخابات الرئاسية بمصر، أقدم أحد المواطنين اليوم الثلاثاء، في مصر على تطليق زوجته عقب عودته من عمله حيث لم يجد طعاماً في منزله، بحجة أنها كانت في الانتخابات وانشغلت طوال اليوم.

وتعود أحداث القصة، إلى الزوج الذي عاد من العمل ولم يجد زوجته في المنزل، فذهب إلى أقرب لجنة انتخابية، وهي لجنة مدرسة زاهر جلال الإعدادية للبنات بمحافظة مطروح، حيث تواجدت الزوجة للمشاركة في الانتخابات، لكنها تأخرت وانشغلت مع عدد من الجيران وأهالي المنطقة ما أدى إلى انفعال الزوج، فطلقها أمام الحاضرين.

ورغم أن عدد من المواطنين حاولوا تهدئة الزوج الغاضب، إلا أنه أصر على انفصاله عن زوجته والعودة إلى المنزل بدونها، وحرص المصريون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 بكثافة.

ومن بين الطرائف الأخرى التي شهداتها الإنتخابات المصرية، شهدت لجنة فاطمة الزهراء بمدينة أشمون، التابعة لمحافظة المنوفية، حضور مواطن إلى اللجنة الانتخابية على حمار وذلك للإدلاء بصوته في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية أمس الاثنين.

Khaled DESOUKI / AFP الإنتخابات المصرية 2023

كما شهدت نفس اللجنة وصلة رقص من سيدة على الأغاني الوطنية وسط زغاريد وفرحة بين الأهالي المتواجدين، في اليوم الثاني للتصويت للانتخابات الرئاسية.

وتعرض قاضي لوعكة صحية ما أخر فتح لجنة واحدة بمنطقة شبرا، وأكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية انتظام سير التصويت بجميع اللجان عدا لجنة واحدة بشبرا الخيمة بسبب تعرض القاضي لوعكة صحية.

ووفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عامًا التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.