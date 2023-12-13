تقرير: نائب قائد حماس صالح العاروري ينتقل الى تركيا

وتقرير آخر يفيد أن عددا من قادة حماس في قطر غادروها وانتقلوا الى دول أخرى بينها الجزائر

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" ان نائب قائد حماس صالح العاروري والذي يعيش في بيروت يتواجد حاليا في تركيا، وعاش العاروري خلال السنوات الأخيرة في في الضاحية الجنوبية في بيروت، والتي تتواجد بها مراكز قوى حزب الله، ومن هناك كان يعمل على تنسيق التعاون بين التنظيمات ونشاطات فرع حماس في لبنان.

وصول العاروري الى تركيا تعكس العلاقة القوية بين إردوغان وحماس، وبشكل أساسي خلال أيام الحرب ومنذ هجوم 7 أكتوبر، ويبدو أن العاروري يشعر بالأمان الكافي للبقاء على الأراضي التركية رغم تهديدات إسرائيل بتصفية قادة حماس في الخارج. ويشار إلى أن العاروري كان يعيش في تركيا واضطر الى تركها بعد ضغوطات إسرائيلية.

وعلى صعيد متصل أفادف هيئة البث الرسمية باللغة العربية "مكان" نقلا عن مصادر مطلعة ان عددا من قادة حماس قاموا بمغادرة قطر مؤخرا. وحسب المصادر فان بعضهم غادر برفقة حاشيتهم وطواقم عملهم الى الجزائر، بيروت ودول اخرى، وذكرت المصادر أن الاتصالات كانت مقطوعة معهم.