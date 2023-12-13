English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

الحوثيون يستهدفون ناقلة تجارية في البحر الأحمر بصاروخين

i24NEWS
دقيقة 2
مقاتلون حوثيون تم تجنيدهم حديثا يرددون شعارات وهم يستقلون مركبة عسكرية خلال تجمع في العاصمة صنعاء لحشد المزيد من المقاتلين إلى جبهات القتال لمحاربة القوات الموالية للحكومة في عدة مدن يمنية، في 3 يناير / كانون الثاني 2017.
Mohammed HUWAIS / AFPمقاتلون حوثيون تم تجنيدهم حديثا يرددون شعارات وهم يستقلون مركبة عسكرية خلال تجمع في العاصمة صنعاء لحشد المزيد من المقاتلين إلى جبهات القتال لمحاربة القوات الموالية للحكومة في عدة مدن يمنية، في 3 يناير / كانون الثاني 2017.

يأتي هذا بعد اعلان الحوثيين قبل أيام باستهداف كل سفينة تمر بالبحر الأحمر تكون بطريقها الى إسرائيل

أطلقت اليوم قذيفتين صاروخيتين تجاه سفينة تجارية من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلا أنها لم تصب السفينة التي تواجدت بالقرب من مضيق باب المندب في البحر الأحمر. ولم تتسبب الضربة بإضرار للسفينة. وفقا لتقرير اسوشيتد برس اعترضت سفينة حربية أمريكية تواجدت في المنطقة طائرة مسيرة للحوثيين خلال وقوع الحادث.  

Video poster

الناقلة Ardmore Encounter رفعت علم جزر المارشال، خرجت من الهند واتجهت شمالا نحو قناة السفينة. ويشار الى أنه تواجد على متن السفينة طاقم أمني مسلح. وأفادت وكالة الشحن التجاري البريطانية بوقت سابق عن حادث وقع في منطقة باب المندب، غربي ميناء الحديدة في اليمن. 

يأتي هذا ، بعد أيام عديدة من إعلان الحوثيين أنهم سيهاجمون أي سفينة تبحر تجاه إسرائيل- هذا واستهدف أمس صاروخ كروز بري من منطقة خاضعة لسيطرتهم السفينة التجارية النرويجية "ستاريندا" بالقرب من مضيق باب المندب في البحر الأحمر. واشتعلت في أعقاب ذلك النيران على السفينة، وبحسب جدول الشحن الموجود على موقع ميناء أشدود، كان من المفترض أن ترسو السفينة في إسرائيل في 4 يناير. 

 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق