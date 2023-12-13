الحوثيون يستهدفون ناقلة تجارية في البحر الأحمر بصاروخين

يأتي هذا بعد اعلان الحوثيين قبل أيام باستهداف كل سفينة تمر بالبحر الأحمر تكون بطريقها الى إسرائيل

أطلقت اليوم قذيفتين صاروخيتين تجاه سفينة تجارية من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلا أنها لم تصب السفينة التي تواجدت بالقرب من مضيق باب المندب في البحر الأحمر. ولم تتسبب الضربة بإضرار للسفينة. وفقا لتقرير اسوشيتد برس اعترضت سفينة حربية أمريكية تواجدت في المنطقة طائرة مسيرة للحوثيين خلال وقوع الحادث.

الناقلة Ardmore Encounter رفعت علم جزر المارشال، خرجت من الهند واتجهت شمالا نحو قناة السفينة. ويشار الى أنه تواجد على متن السفينة طاقم أمني مسلح. وأفادت وكالة الشحن التجاري البريطانية بوقت سابق عن حادث وقع في منطقة باب المندب، غربي ميناء الحديدة في اليمن.

يأتي هذا ، بعد أيام عديدة من إعلان الحوثيين أنهم سيهاجمون أي سفينة تبحر تجاه إسرائيل- هذا واستهدف أمس صاروخ كروز بري من منطقة خاضعة لسيطرتهم السفينة التجارية النرويجية "ستاريندا" بالقرب من مضيق باب المندب في البحر الأحمر. واشتعلت في أعقاب ذلك النيران على السفينة، وبحسب جدول الشحن الموجود على موقع ميناء أشدود، كان من المفترض أن ترسو السفينة في إسرائيل في 4 يناير.