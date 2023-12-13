تقرير: مساع مكثفة للتوصل إلى تسوية تبعد حزب الله عن جنوب الليطاني

يحصل لبنان على النقطة B1 في خليج الناقورة ويتم تنفيذ الاتفاق المتعلق بالنقاط المتنازع عليها على الخط الأزرق وتنسحب إسرائيل من الجزء اللبناني من قرية الغجر مزارع شبعا ويتم تسليمها للقوات الدولية

قالت مصادر مطلعة إن المحادثات الرامية إلى تسوية يتم بموجبها الدفع بحزب الله إلى شمال نهر الليطاني قد "أصبحت مكثفة في الأيام الأخيرة"، وفق النشر في هيئة البث الرسمية التي أفادت نقلا عن إذاعة ريشت بيت بأن الحديث يدور أيضا حول زيادة عدد قوات اليونيفيل على الحدود اللبنانية المحاذية لشمال إسرائيل.

وأشار التقرير نقلا عن صحيفة الأخبار اللبنانية أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط عاموس هوكشتين المرتبط اسمه مع توقيع اتفاقية تاريخية بين لبنان وإسرائيل العام المنصرم لرسم الحدود البحرية بين البلدين، قد عرض على الحكومة اللبنانية "صفقة كبيرة" لحل النزاع بين لبنان وإسرائيل.

ويمنح العرض لبنان ملكية النقطة B1 في خليج الناقورة على خط الطفافات؛ وسيتم تنفيذ الاتفاق المنجز منذ عام 2000 والمتعلق بالنقاط الثلاث عشرة المتنازع عليها على الخط الأزرق؛ كما تنسحب إسرائيل من الجزء اللبناني من قرية الغجر، ومن مزارع شبعا ويتم تسليمها للقوات الدولية بحيث تعتبر "مناطق متنازع عليها" بين البلدين. لكن المسؤولين الأميركيين نفوا التقرير من أساسه.

ومن المتوقع أن يعمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتجاه دفع مساعي التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الحدودية بين إسرائيل ولبنان على خلفية زيارته المتوقعة للبلاد أواخر الشهر الجاري علما أن وزير الخارجية الفرنسي سيصل إلى بيروت نهاية الأسبوع.

JALAA MAREY / AFP جنود إسرائيليون يدخلون قاعدتهم العسكرية في رأس الناقورة، على الحدود بين البلدين، في 4 أكتوبر 2022.

تشهد الحدود الشمالية لإسرائيل حرب استنزاف تتصاعد حدتها وتبرد بموازاة الحرب الدائرة في قطاع غزة. وكان أمين حزب الله حسن نصر الله قد قال إنه دخل الحرب منذ الثامن من أكتوبر فيما يصوره إسنادا لغزة وتحديدا لحماس التي شنت هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل جر البلاد إلى حرب باهظة التكاليف وسط إصرار إسرائيلي بالقضاء هذه المرة على وجود حماس العسكري والسياسي في القطاع.