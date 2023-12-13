سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "خطة قابلة للتطبيق لحل الدولتين يجب أن تسبق الخوض في إعمار غزة"

أكدت نسيبة موقف بلدها الإمارات من الحرب قائلة إنه "دون خريطة طريق لحل الدولتين لن نستثمر بشكل كامل في إعادة البناء ... ليس هذا المسار الذي وقعنا عليه اتفاقيات إبراهيم، في تلميح معلن لإسرائيل"

في حديث خاص لصحيفة وول ستريت جورنال قالت السفيرة الإماراتية لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة "إنه يجب أن تكون هناك "خطة قابلة للتطبيق لحل الدولتين، وخريطة طريق جادة"، قبل التطرق إلى "اليوم التالي" وإعادة إعمار قطاع غزة".

وكانت نسيبة قد نظمت الإثنين زيارة للممثلين الدائمين في مجلس الأمن للإطلاع عن كثب على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والظروف التي تستوجب وقف إطلاق نار رفضت الولايات المتحدة السماح بإقراره خشية أن تنتهز حماس الفرصة وتعيد ترتيب صفوفها على نحو يتعارض مع خطة إسرائيل القضاء عليها.

وكانت حماس قد شنت هجوما فجائيا في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل خلف نتائج كارثية لم تشهدها الدولة منذ تأسيسها حيث قتل في يوم واحد 1200 إسرائيلي وتم احتجاز نحو 240 رهينة. ونددت الإمارات بهجوم حماس ووصفته بأنه "تصعيد خطير وجسيم".

ووفقا للصحيفة فإن الإمارات ترى بأن الحرب يجب أن تؤدي إلى حل نهائي للصراع، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة، حسبما جاء في تقرير للحرة نشر الأربعاء.

وقالت نسيبة إن الإمارات، الشريك الأمني للولايات المتحدة والتي تستضيف قاعدة جوية أميركية تضم 5000 جندي وأقامت علاقات رسمية مع إسرائيل عام 2020، تشارك موقفها بشكل خاص مع أطراف الصراع. وأضافت أن الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين في غزة هي "لحظة تحول".

IDF Spokesperson عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة

وتابعت أنه دون خريطة طريق لحل الدولتين "لن نستثمر بشكل كامل في إعادة البناء مشيرة إلى تأثير ذلك على إسرائيل حيث قالت بهذا الصدد "ليس هذا المسار الذي وقعنا عليه اتفاقيات إبراهيم".