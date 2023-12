استطلاع للرأي في ظل الحرب: الفلسطينيون يؤيدون حماس والأغلبية ترغب باستقالة عباس

أظهر استطلاع للرأي العام أجري مؤخراً بين الفلسطينيين خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة، ونُشر اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظ في الدعم لحماس. وتشير النتائج أيضًا إلى رفض ساحق للرئيس محمود عباس المدعوم من الغرب، حيث أعرب ما يقرب من 90٪ من المستطلعين عن رأي مفاده أنه يجب أن يستقيل.

كما تشير نتائج الاستطلاع إلى تحديات محتملة لاستراتيجية إدارة بايدن في فترة ما بعد الحرب في غزة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النتائج تشكك بقدرة إسرائيل على تحقيق أهداف الحرب المتمثلة في تفكيك القدرات العسكرية والسلطوية لحماس.