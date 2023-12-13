استطلاع للرأي في ظل الحرب: الفلسطينيون يؤيدون حماس والأغلبية ترغب باستقالة عباس

وقد دعت الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، التي يقودها عباس حاليا، إلى السيطرة في نهاية المطاف على غزة

أظهر استطلاع للرأي العام أجري مؤخراً بين الفلسطينيين خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة، ونُشر اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظ في الدعم لحماس. وتشير النتائج أيضًا إلى رفض ساحق للرئيس محمود عباس المدعوم من الغرب، حيث أعرب ما يقرب من 90٪ من المستطلعين عن رأي مفاده أنه يجب أن يستقيل.

كما تشير نتائج الاستطلاع إلى تحديات محتملة لاستراتيجية إدارة بايدن في فترة ما بعد الحرب في غزة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النتائج تشكك بقدرة إسرائيل على تحقيق أهداف الحرب المتمثلة في تفكيك القدرات العسكرية والسلطوية لحماس.

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وقد دعت الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، التي يقودها عباس حاليا، إلى السيطرة في نهاية المطاف على غزة. ويهدف هذا الاقتراح إلى تسهيل إدارة المنطقتين كخطوة أولية نحو إقامة الدولة الفلسطينية. وفي حين شددت الولايات المتحدة على الحاجة إلى تجديد السلطة الفلسطينية، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا ينطوي على تغييرات في القيادة.

PPO / AFP رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رام الله بالضفة الغربية.

وقد أبدى الحلفاء العرب للولايات المتحدة استعدادهم للمشاركة في جهود إعادة الإعمار بعد الحرب بشرط تقديم دفعة ذات مصداقية نحو حل الدولتين. ومع ذلك، فإن احتمالات التوصل إلى مثل هذا القرار تبدو ضئيلة في ظل حكومة نتنياهو، التي يهيمن عليها معارضو إقامة دولة فلسطينية تحكمها سلطة فلسطينية.