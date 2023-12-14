وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 11 شخصًا في جنين والضفة الغربية بينما تواصل قوات الأمن الإسرائيلية عملياتها على مدار 45 ساعة

وفقا للتقارير فقد استهدف الجيش الإسرائيلي خلية مسلحة من الجو بطائرة بدون طيار، أسفرت عن مقتل عدد من الفلسطينيين المسلحين

أفادت وسائل إعلام عبرية أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) وشرطة الحدود الإسرائيلية نفذت عملية واسعة، في إطار عملية تفتيش واعتقال في جنين بالضفة الغربية يوم الخميس. ووفقا للتقارير فقد استهدف الجيش الإسرائيلي خلية مسلحة من الجو بطائرة بدون طيار، أسفرت عن مقتل عدد من الفلسطينيين.

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وتشير تقارير إلى أنه تم اعتقال المئات. كما أفاد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عن مصادرة أسلحة ومداهمة شبكة أنفاق وعمليات تفتيش طالت ما يزيد عن 400 مبنى.

بالإضافة إلى ذلك، أصيب أربعة جنود إسرائيليين بجروح خلال العملية.

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تأتي العملية على ضوء ما وصفه أحد القادة الإسرائيليين بتحول جنين إلى لبنان ثانية في إشارة إلى تفجير عبوات ناسفة وتكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر باهظة بالأرواح والعتاد، وفقا لما جاء في واينت. وبحسب التقرير فقد تم خلال الشهرين الأخيرين، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، اعتقال أكثر من 100 مطلوب، والقضاء على 60 مسلحا وضبط 50 قطعة سلاح في 16 عملية في جنين.

وأفاد مراسل واينت أن القوة توقفت عند مستشفى ابن سينا حيث تم القبض على مسلح عند باب المستشفى لدى خروجه من سيارة الإسعاف التابعة للمستشفى. وأكد له مصدر أمني أن النمط الذي شاهدناه في غزة يعود على نفسه في جنين حيث يطلق المسلحون النار من وسط الأحياء السكنية ويختبئون في المستشفيات ظنا منهم أن الجيش الإسرائيلي لن يصل إلى هناك.