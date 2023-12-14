ايران تحذر الولايات المتحدة من إقامة قوة دولية في البحر الأحمر

هذه القوة الدولية تهدف الى حماية السفن والناقلات التي تمر من البحر الأحمر من تهديدات الحوثيين

حذر وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتياني من محاولة الولايات المتحدة إقامة قوة دولية لحماية المياه الدولية في البحر الأحمر. تأتي الجهود الأمريكية التي تدعمها إسرائيل بعد الهجمات المتواصلة للمتمردين الحوثيين ضد السفن والناقلات التي تمر من السواحل اليمنية.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلامية إيرانية قال الوزير الإيراني "إذا اتخذوا مثل هذه الخطوة غير العقلانية، فسوف يواجهون مشاكل كبيرة". وأضاف اشتياني:"لا يمكن لأحد أن يقوم بمثل هذه الخطوة في منطقة نسيطر عليه"، في إشارة إلى البحر الأحمر. ولم يحدد أشتياني الخطوات التي ستتخذها إيران ردا على إنشاء قوة بحرية غزة.

وتقول الولايات المتحدة وإسرائيل أن الحوثيين، الذين هددوا بمهاجمة أي سفينة تشق طريقها إلى إسرائيل، بغض النظر عن هويتها، يتصرفون بموافقة إيران. وتنفي طهران أن يكون الحوثيون، يتلقون تعليمات منها. وتقول ان حلفائها يتخذون قراراتهم بشكل مستقل.

ويشار الى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، صرح لصحافيين إن واشنطن تجري مباحثات مع "دول أخرى" لاقامة قوة مهمات بحرية لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر" ولم يقدم تفاصيل أكثر.

وأطلق الحوثيون، أمس، صواريخ على سفينة في البحر الأحمر، لكنها لم تصيب الهدف. وفي الوقت نفسه، اعترضت سفينة حربية أمريكية طائرة بدون طيار أطلقت وقت وقوع الحادث.