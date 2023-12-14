English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

ايران تحذر الولايات المتحدة من إقامة قوة دولية في البحر الأحمر

i24NEWS
دقيقة 3
مدمرة أمريكية
DOD / AFPمدمرة أمريكية

هذه القوة الدولية تهدف الى حماية السفن والناقلات التي تمر من البحر الأحمر من تهديدات الحوثيين

حذر وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتياني من محاولة الولايات المتحدة إقامة قوة دولية لحماية المياه الدولية في البحر الأحمر. تأتي الجهود الأمريكية التي تدعمها إسرائيل بعد الهجمات المتواصلة للمتمردين الحوثيين ضد السفن والناقلات التي تمر من السواحل اليمنية. 

Video poster

وبحسب ما نقلته وسائل إعلامية إيرانية قال الوزير الإيراني "إذا اتخذوا مثل هذه الخطوة غير العقلانية، فسوف يواجهون مشاكل كبيرة". وأضاف اشتياني:"لا يمكن لأحد أن يقوم بمثل هذه الخطوة في منطقة نسيطر عليه"، في إشارة إلى البحر الأحمر. ولم يحدد أشتياني الخطوات التي ستتخذها إيران ردا على إنشاء قوة بحرية غزة. 

وتقول الولايات المتحدة وإسرائيل أن الحوثيين، الذين هددوا بمهاجمة أي سفينة تشق طريقها إلى إسرائيل، بغض النظر عن هويتها، يتصرفون بموافقة إيران. وتنفي طهران أن يكون الحوثيون، يتلقون تعليمات منها. وتقول ان حلفائها يتخذون قراراتهم بشكل مستقل. 

ويشار الى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، صرح لصحافيين إن واشنطن تجري مباحثات مع "دول أخرى" لاقامة قوة مهمات بحرية لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر" ولم يقدم تفاصيل أكثر. 

وأطلق الحوثيون، أمس، صواريخ على سفينة في البحر الأحمر، لكنها لم تصيب الهدف. وفي الوقت نفسه، اعترضت سفينة حربية أمريكية طائرة بدون طيار أطلقت وقت وقوع الحادث. 

 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق