تحليل| في ظل التهديدات الإقليمية: مصائب الولايات المتحدة عند تركيا فوائد

مع اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر وباعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أبرز الداعمين لإسرائيل في هذه الحرب، تتصاعد التهديدات ضد القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، وهو ما يهدد بقاءها في هذه المناطق

مع اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر من العام الجاري، وباعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أبرز الداعمين لإسرائيل في هذه الحرب، تتصاعد التهديدات ضد القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، وهو ما يهدد بقاءها في هذه المناطق في ظل الفاتورة الكبيرة المتوقعة للمخاطر المحتملة مع استمرار الحرب، وهو ما أكده مؤخراً نائب الأمين العام لمنظمة "حزب الله" اللبنانية نعيم قاسم بقوله :" إن الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا مهمة للغاية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

Khader al-Zanoun / AFP أشخاص يتجمعون بالقرب من مستودع المساعدات الغذائية التابع للأونروا ومركز التوزيع الذي تضرر بسبب الغارات الإسرائيلية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

ولا يقتصر الاستهداف للمصالح الأمريكية على القواعد العسكرية بل وصل إلى مقارها الدبلوماسية ومصالحها الاقتصادية، وتعرضت السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء وسط بغداد لهجوم صاروخي في 8 من ديسمبر الجاري، وانطلقت صفارات الإنذار في مبنى البعثة الدبلوماسي، وجرى الحديث عن ثلاثة صواريخ أطلقها مسلحون سقطت في منطقة السفارة ولم يصب أحد نتيجة الهجوم، ودعت السفارة الأميركية السلطات العراقية إلى ضمان حماية الموظفين الدبلوماسيين والمنشآت العسكرية التابعة للتحالف الغربي ضد من وصفتهم بـ"الإرهابيين". كما حذر مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني من "عواقب وخيمة" ستواجه بها واشنطن بغداد إذا لم تتخذ اجراءات لوقف الهجمات على القواعد الأمريكية.

وشنت الولايات المتحدة عشرات الغارات الجوية في سوريا والعراق، منذ السابع من اكتوبر، تستهدف من خلالها منشآت تخزين الأسلحة ومواقع عسكرية، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له في استهداف القواعد الأمريكية.

وتتوالى التحذيرات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي وأجهزة الاستخبارات، حول تزايد مخاطر الإرهاب المتوقعة ضد الأمريكيين، وأن بلادهم أصبحت "بيئة تهديد متزايدة" نتيجة موقفها الداعم لإسرائيل، مع مخاوف من أن تؤدي هذه السياسات إلى إعادة شبح الإرهاب، وهو الخطر الذي أمضت واشنطن العقدين الماضيين في محاولة لمكافحته، وازهقت في سبيل ذلك آلاف الأرواح، وبددت تريليونات الدولارات.

مكاسب تركية

لا تخفي تركيا رغبتها في خروج القواعد الأمريكية من سوريا والعراق باعتبارها "عائقا" أمام جهودها العسكرية في محاربة "الارهاب"، وكانت السلطات التركية سمحت الشهر الماضي بتنظيم تظاهرة مليونية إلى قاعدة انجرليك الجوية الامريكية والتي تقع في مدينة أضنة، للضغط من أجل وقف الحرب على غزة وهي رسالة صريحة أن الداعم لإسرائيل في هذه الحرب معروف ولا بد أن يراجع خطواته ويحفظ مصالحه.

ولم تصدر الدولة التركية بيانات واضحة تدين الهجوم على المصالح الأمريكية في سوريا والعراق، فيما يواصل أردوغان هجومه على قادة الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لدعمها المطلق لإسرائيل، وانتقد الموقف الأمريكي باستخدام حق النقض الفيتو للحيلولة دون اصدار قرارات أممية تلزم إسرائيل بوقف الحرب بجملته الشهيرة " العالم أكبر من خمسة" معبرا عن رفضه لتحكم خمسة دول مهما كانت كبيرة في مصير كافة دول العالم.

Said Khatib / AFP سيارة تابعة للأمم المتحدة تمر بالقرب من أنقاض مبنى بعد الغارات الإسرائيلية على رفح في جنوب قطاع غزة.

وفي ظل انشغال الجميع بحرب غزة عززت تركيا من تواجدها العسكري في الشمال السوري عبر إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في منطقة عمليات "نبع السلام" حيث استقدمت في 9 من نوفمبر آليات هندسية ورفعت سواتر غربي عين عيسى بريف الرقة الشمالي في مواجهة مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة أمريكيا. يأتي ذلك تزامنا مع وصول قوات مشاة تركية إلى المنطقة، ووفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القاعدة الجديدة تتوسط ما بين قاعدتين عسكريتين للقوات التركية في ريف عين عيسى وتبعد المسافة بينهما 3 كيلومتر، وذلك في إطار تعزيز تواجدها في المنطقة.

وجدد وزير الدفاع التركي يشارغولر تعهد بلاده بإنهاء وجودها العسكري في سوريا بمجرد استعادة الأمن، وفي حال اتفق النظام والمعارضة على دستور جديد وإجراء انتخابات بما يمثل ضمان الاستقرار مستقبلا، وقال "لا نريد أراضي دولة أخرى" . وأضاف يوم الاثنين الماضي في حديثه لقناة "إن تي في": "جنودنا استشهدوا في سوريا، لكن في النهاية، الناس يعيشون في البلدات الحدودية بسلام الآن".

لطالما أكدت تركيا وبكل وضوح رفضها الوجود الأمريكي في سوريا، كما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القوات الأمريكية إلى مغادرة مناطق شرقي نهر الفرات في سوريا، مبينا أنه بمجرد انسحابها ستصبح مهمة تركيا في مكافحة "الإرهاب" أسهل.

TOBIAS SCHWARZ / AFP الرئيس أردوغان في ألمانيا

ويعتبر نظام الأسد وجود الجنود الأتراك في شمال البلاد أكبر عائق أمام التطبيع الكامل. ومع ذلك، تعتمد تركيا على الوجود العسكري في المنطقة ضد التهديدات الأمنية، وتحديداً جماعة بي كي كي/واي بي جي الإرهابية التي تسيطر على الجزء الشمالي الشرقي من سوريا، عبر الحدود التركية مباشرة.

وتعتبر أنقرة أن الدعم "الكبير" الذي تقدمه واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية جريمة بموجب القانون الأميركي، منتقدة السياسات الأمريكية في سوريا والعراق باعتبارها تفتقد الخطة والبصيرة، نافية أن يكون هدف الولايات المتحدة الأمريكية من تواجدها في العراق وسوريا هو مكافحة تنظيم "داعش" كما تزعم.

وتحمل أنقرة واشنطن المسؤولية الأخلاقية والجنائية عن الحوادث "الارهابية" التي تتعرض لها بسبب دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية، وليس أدل على ذلك ما جاء بتصريح وزير الداخلية السابق آنذاك سليمان صويلو في أعقاب انفجار شارع تقسيم في 14 من نوفمبر 2022، بقوله: "أعتقد أنه من الضروري تقييم رسالة التعزية التي وصلتنا من واشنطن في إطار أن "القاتل" يكون من أوائل الذين يصلون مسرح الجريمة".