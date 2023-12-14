نتنياهو وغالانت يجتمعان مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في تل أبيب

اجتمع بعد ظهر اليوم الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مقر وزارة الأمن "الكيريا" في تل أبيب. ويحضر اللقاء أيضا مستشار الأمن القومي ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكغورك ووزير الأمن يوآف غالانت.

وفي وقت سابق، التقى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضًا بوزير الأمن يوآف جالانت، الذي أعطاه رسالة واضحة حول الحرب الحالية ضد قوات حماس. وفي وقت لاحق، سيكون هناك اجتماع موسع لسوليفان مع أعضاء مجلس الوزراء لإدارة الحرب (الكابينيت الحربي).

وفي محور اللقاء بين المستشار الكبير ووزير الأمن، ناقش الاثنان خطط لمواصلة القتال ضد حماس في قطاع غزة، والجهود المبذولة لإزالة التهديد على الحدود اللبنانية وضرورة إعادة سكان شمال القطاع إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن.

واستعرض وزير الأمن سير القتال أمام مستشار الأمن القومي، وأكد أن القضاء على منظمة حماس يحتاج إلى أكثر من بضعة أشهر. وأوضح جالانت لسوليفان أن الدعم الأمريكي لدولة إسرائيل مهم لتحقيق هذا الهدف.

Ministère israélien de laDéfense وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان التهديدات المختلفة في الشرق الأوسط، والعدوان الإيراني الذي يقوض الاستقرار الإقليمي من خلال استخدام مبعوثيه في لبنان واليمن والعراق وسوريا.

وأكد غالانت لسوليفان أن دولة إسرائيل ستدعم قوة العمل الدولية للتعامل مع التهديد البحري وستدافع عن نفسها بقواتها ضد أي تهديد. وقال غالانت في نهاية الاجتماع: "إننا نقدر بشدة الالتزام الشخصي لمستشار الأمن القومي سوليفان في الجهود الرامية إلى تحرير المختطفين والمساعدة في الجهود الدبلوماسية والأمنية لنقل المعدات الأمنية إلى دولة إسرائيل".

جدير بالذكر، أشار مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى زيارته المرتقبة لإسرائيل قبل يومين وقال: "سأتحدث مع نتنياهو حول مواقفه بشأن دور الجيش الإسرائيلي في غزة بعد الحرب".