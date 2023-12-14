الحوثيون: مستمرون في منع السفن المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة في بحر العرب والبحر الأحمر

الحوثيون: عملية استهداف السفينة جاءت بعد رفض طاقمها الاستجابة لنداءاتنا

قال القيادي الحوثي في ​​اليمن محمد البهياتي، مساء اليوم (الخميس)، في حديث لشبكة الميادين، إنه "إذا نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا تهديداتهما بإنشاء قوة لتأمين السفن المتجهة إلى إسرائيل" سنعتبرها هدفا عسكريا مشروعا".

وبحسب البهياتي "لن ينجحوا في تحقيق هدفهم. وعملياتنا ستتصاعد وتتوسع طالما استمر الهجوم على غزة. وقد نضطر إلى قطع كل حركة الملاحة البحرية في مضيق باب المنداف".

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغت وكالة التجارة البحرية البريطانية عن نداء استغاثة ورد من سفينة ترفع العلم المالطي في المحيط الهندي، شرق الصومال، والتي صعد عليها "أشخاص مجهولون". وليس من الواضح ما إذا كانت هذه الحادثة مرتبطة بالحوثيين في اليمن أم بإسرائيل. وفي وقت سابق قيل إن سفينة أبلغت الوكالة عن انفجار وقع بالقرب من السواحل اليمنية.

تبنى الحوثيون، مساء اليوم، مسؤولية الهجوم على سفينة تابعة لشركة الحاويات والشحن "ميرسك" وتم استهدافها بصاروخ أثناء إبحارها من عمان إلى السعودية. ولم تقع إصابات في الحادث. وبحسب المنظمة، فقد هاجموها بطائرة بدون طيار، بعد عدم استجابة طاقم السفينة لنداءاتهم. كما زعموا أنهم منعوا المزيد من السفن من التحرك باتجاه إسرائيل خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ونقلت الجزيرة عن مصدر يمني ذي صلة بالشحن البحري أن الحوثيين أجبروا سفينة حاويات مسجلة في جزر مارشال وتبحر تحت علم هونغ كونغ زعموا أنها في طريقها إلى إسرائيل على تغيير مسارها، وأن السفينة كانت تشق طريقها إلى أحد موانئ اليمن.