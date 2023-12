بالصور والفيديو :الأميرة سلمى تشارك بعملية إنزال مساعدات للمستشفى الميداني الأردني في غزة

شاركت الأميرة سلمى بنت عبد الله في عملية إنزال مساعدات طبية ومواد عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني-غزة 76، وتحمل الأميرة الأردنية رتبة ملازم أول طيار في سلاح الجو الملكي.

وتعتبر بذلك أول فتاة أردنية تشارك في عملية إنزال نوعية معقدة وأول أميرة تحلق في سماء غزة.

وهذه هي عملية الإنزال الخامسة التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية منذ الحرب في غزة، وتمكن طاقم الطائرة الأردنية من إنزال الصناديق التي تحوي مستلزمات طبية وعلاجية لاستمرارية ودعم عمل المستشفى.

هذا وأكدت القوات المسلحة في بيان لها عن مواصلتها تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للأهل في قطاع غزة للتخفيف عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة بسبب الحرب.