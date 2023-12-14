بالصور والفيديو :الأميرة سلمى تشارك بعملية إنزال مساعدات للمستشفى الميداني الأردني في غزة

الأميرة الأردنية تحمل رتبه ملازم أول طيار في سلاح الجو الملكي الأردني

شاركت الأميرة سلمى بنت عبد الله في عملية إنزال مساعدات طبية ومواد عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني-غزة 76، وتحمل الأميرة الأردنية رتبة ملازم أول طيار في سلاح الجو الملكي.

Jordanian Armed Forces / AFP تظهر هذه الصورة المنشورة التي نشرتها القوات المسلحة الأردنية في 14 ديسمبر 2023، الأميرة الأردنية سلمى (في الوسط)، ابنة الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، وهي تسير مع ضباط عسكريين آخرين في مطار ماركا العسكري بعد المشاركة في عملية الإنزال الجوي الأردنية الخامسة. إلى غزة.

وتعتبر بذلك أول فتاة أردنية تشارك في عملية إنزال نوعية معقدة وأول أميرة تحلق في سماء غزة.

وهذه هي عملية الإنزال الخامسة التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية منذ الحرب في غزة، وتمكن طاقم الطائرة الأردنية من إنزال الصناديق التي تحوي مستلزمات طبية وعلاجية لاستمرارية ودعم عمل المستشفى.

هذا وأكدت القوات المسلحة في بيان لها عن مواصلتها تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للأهل في قطاع غزة للتخفيف عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة بسبب الحرب.

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Jordanian Armed Forces / AFP تظهر هذه الصورة المنشورة التي نشرتها القوات المسلحة الأردنية في 14 ديسمبر 2023، الأميرة الأردنية سلمى (في الوسط)، ابنة الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، مع ضباط عسكريين آخرين داخل طائرة عسكرية خلال عملية الإنزال الجوي الأردني الخامسة إلى غزة. .