هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: نحقق في بلاغ عن حادث قرب باب المندب شمال ميناء المخا باليمن

أكدت البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، بأن هناك حادث شمال ميناء المخا اليمني بالقرب من باب المندب. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان عاجل لها، "تلقينا استغاثة من سفينة عن رؤية انفجار قبالة سواحل اليمن". وأضافت أن التحقيقات جارية في تقرير عن حادث بالقرب من باب المندب.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .