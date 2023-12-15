هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: نحقق في بلاغ عن حادث قرب باب المندب شمال ميناء المخا باليمن

البريطانيون يبلغون عن حادثة أمنية أخرى في البحر الأحمر بالقرب من اليمن

أكدت البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، بأن هناك حادث شمال ميناء المخا اليمني بالقرب من باب المندب. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان عاجل لها، "تلقينا استغاثة من سفينة عن رؤية انفجار قبالة سواحل اليمن". وأضافت أن التحقيقات جارية في تقرير عن حادث بالقرب من باب المندب.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، أنها رصدت إطلاق صاروخ باليستي من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه ممر الشحن الدولي شمال مضيق باب المندب.

وقال البيان إن عملية إطلاق الصاروخ لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية، مشيرًا إلى أن الحادث لم يشهد تدخل قوات أمريكية، وأن القيادة تواصل مراقبة الوضع عن كثب.

ومساء أمس،تبنى الحوثيون، مسؤولية الهجوم على سفينة تابعة لشركة الحاويات والشحن "ميرسك" وتم استهدافها بصاروخ أثناء إبحارها من عمان إلى السعودية. ولم تقع إصابات في الحادث. وبحسب المنظمة، فقد هاجموها بطائرة بدون طيار، بعد عدم استجابة طاقم السفينة لنداءاتهم. كما زعموا أنهم منعوا المزيد من السفن من التحرك باتجاه إسرائيل خلال الـ 48 ساعة الماضية.