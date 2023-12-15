بعد تصريحات أبو مرزوق :قيادي مقرب من أبو مازن "سنتحاور مع حماس، أبوابنا مفتوحة"

وكان القيادي في حماس صرح بمقابلة عن "أن حماس ستحترم التزامات منظمة التحرير والتي تشمل الاعتراف بإسرائيل"

أعرب عزام الأحمد القيادي في حركة فتح والمقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقابلة مع العربية عن استعداد السلطة "للحوار مع قيادة حماس، أبوابنا مفتوحة ونحن لا نضع أية شروط للاتصال معهم".

وقال الأحمد :"أبو مازن طلب مني أن أكون على اتصال مع حماس، نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية في غزة والعلاقة ستكون مع قيادة حماس في الخارج" وأشار الأحمد الى إمكانية اجراء حديث مع قيادة حماس الليلة الماضية وتوجد نيه للحديث قريبا مع رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية.

وأضاف الأحمد :"جاهزون فورا لإجراء اجتماع في القاهرة مع قيادة حماس" وأوضح " سنتصل مع الجهاد، حتى مع الجهاد، رغم أنهم دائما يتغيبون ولا يوجد حاليا اتصال معهم". وتابع "حصلنا على مؤشرات من حماس عن استعداد للحوار، سنتمسك بكل ذرة أمل للخروج بوحدة داخلية فلسطينية". وبرأيه الحرب في غزة يمكن أن تنتهي إن "حماس أفرجت عن المختطفين وتخلت عن سلاحها".

ويشار الى أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق قال خلال مقابلة مع موقع "المونيتور" أمس أنه "يجب احترام الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل. طلبنا أن نكون جزءا من منظمة التحرير، وقلنا أننا سنحترم التزاماتها". وبرأيه أنه "يجب أن يتمتع الإسرائيليون بحقوق لكن ليس على حساب الآخرين". لكن بعد أن أثارت تصريحاته ضجة كبيرة- تراجع أبو مرزوق وقال إن كلامه أخرج من سياق وإن "حماس لا تعترف بشرعية إسرائيل ولا تتنازل عن أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني، والمقاومة ستستمر حتى التحرير والعودة".