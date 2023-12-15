11 قتيلا في هجوم على مركز للشرطة في إيران بينهم ضباط كبار وجنود

مسلحون يهاجمون مركز شرطة في إيران

قتل 11 شرطيا على الأقل في هجوم يعتبر من الأكثر حصدا للأرواح، على مركز للشرطة في محافظة سيستان-بلوشستان في جنوب شرق إيران تبناه تنظيم جهادي ينشط في هذه المنطقة الحدودية مع باكستان وأفغانستان.

ووقع الهجوم عند الساعة الثانية فجرا (بالتوقيت المحلي)، في مدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. وزعم نائب حاكم المنطقة أن رجال الشرطة تمكنوا من قتل بعض المهاجمين في تبادل إطلاق النار الذي تطور. وتسكن المحافظة، التي تقع على الحدود مع أفغانستان وباكستان، أغلبية من السكان المسلمين السنة - على عكس غالبية السكان الشيعة في إيران.

وأوضح نائب المحافظ علي رضا مرحماتي للتلفزيون الرسمي "خلال الهجوم الإرهابي على مقر الشرطة في مدينة راسك، قتل 11 شرطيا وأصيب آخرون بجروح".

وأضاف المسؤول الذي أوردت تصريحه وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) "دافع العناصر الذين كانوا في المقر العام ببسالة. وقد أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين".

وأعلن مهدي شمس آبادي المدعي العام في زاهدان مركز المحافظة أن سبعة عناصر من الشرطة أصيبوا، بعضهم "في وضع حرج". وحضر قائد شرطة سيستان بلوشستان إلى راسك صباح الجمعة حيث "الوضع تحت السيطرة" بحسب وكالة إرنا.